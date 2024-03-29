Наслідки обстрілів: у 7 областях України запроваджено графіки вимкнення світла (карта)

В "Укренерго" заявили, що основна причина — відсутність достатнього обсягу генерувальних потужностей у системі покриття споживання в окремих регіонах країни.

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У семи областях України введено графіки відключення електроенергії через обстріли Росією українських міст. Про це ввечері 29 березня повідомили в "Укренерго".

Повідомляється, що на період вечірнього максимуму споживання також є обмеження в Сумській, Полтавській та Донецькій областях.

Крім того, в Укренерго заявили, що аварійні відключення вже використані в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях.

"Основна причина — відсутність достатнього обсягу генерувальних потужностей у системі покриття споживання в окремих регіонах країни, як наслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції", — сказано в повідомленні.

Також в "Укренерго" заявили, що обмеження енергопостачання в Харківській області та в Кривому Розі Дніпропетровської області.

"Споживачів в інших регіонах також просимо споживати електроенергію ощадливо", — зазначили в "Укренерго".

Вимкнення світла в Україні Фото: Укренерго

Вимкнення світла в Україні Фото: Скриншот

Нагадаємо, 29 березня відбулося засідання Ставки головнокомандувача, під час якого президент України Володимир Зеленський заявив, що ціллю ракетної атаки росіян цієї ночі були Канівська та Дніпровська ГЕС.

Також 27 березня енергетики попередили про проблеми зі світлом влітку. За словами гендиректора компанії Yasno Сергія Коваленка, атака завдала серйозної шкоди не тільки об'єктам генерації, а й мережевим вузлам "Укренерго" і трансформаторам.