"Впаде і Одеса": Ілон Маск прогнозує, що РФ може дійти до Дніпра і закликав до переговорів

Бізнесмен вважає, що Росія не має шансів захопити всю Україну, "оскільки місцевий опір на заході країни буде надзвичайним", але переконаний, що територіальні здобутки РФ будуть зростати, якщо війна в Україні триватиме.

Американський мільярдер, засновник низки компаній, серед яких "SpaceX", "PayPal", власник "Tesla" і соцмережі Х Ілон Маск прогнозує Україні втрату Одеси, якщо війна триватиме довго. Він порадив Києву сідати за стіл переговорів. Відповідний допис Маск зробив у Х.

Бізнесмен назвав "трагедією" України спроби "атакувати більшу армію".

"Для України було трагічною втратою життя атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля і сильнішу артилерію, коли Україні не вистачало броні чи переваги в повітрі! Це міг передбачити будь-який дурень", — зауважив Маск.

Він нагадав про свої минулі поради Києву з приводу оборони і припустив, що Російській Федерації не вдасться захопити всю Україну.

"Рік тому я рекомендував Україні закріпитися і задіяти всі ресурси для оборони. Навіть тоді було важко утримувати землю, яка не має сильних природних бар’єрів. Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну, оскільки місцевий опір буде надзвичайно сильним на заході, але Росія точно отримає більше землі, ніж вона має сьогодні", — переконаний американський мільярдер.

Водночас Маск вважає, чим довше триватиме війна, тим більше територій завоює Росія, "поки не дійде до Дніпра, який важко подолати".

"Але якщо війна триватиме досить довго, впаде і Одеса. Єдиним питанням, що залишається, є те, чи втратить Україна весь доступ до Чорного моря чи ні. Я рекомендую врегулювання шляхом переговорів до того, як це станеться", — написав він.

Фото: скриншот

Допис Маска розкритикували користувачі соцмережі. Зокрема Надзвичайний і Повноважний Посол України в Бразилії Андрій Мельник різко відповів на пропозицію американця.

"Кожного разу, коли я читаю цього поверхневого, майже дитячого "досвідченого військового стратега", у мене автоматично виникає блювотний рефлекс", — написав Мельник.

Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 лютого Ілон Маск сказав, що Україна перебуває у програшній позиції у війні. За його словами, Київ має прагнути до укладення "мирної угоди" з Росією.

3 березня Маск підтримав ідею розформування НАТО. У відповідь президент Латвії Едгар Рінкевичс нагадав бізнесмену, що причиноюіснування Північноатлантичного альянсу є Росія та інші вороги вільного світу.