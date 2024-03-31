У росіян великі проблеми: Буданов розповів, у якому стані авіація РФ (відео)

За словами глави ГУР Кирила Буданова, російські літаки Ту-160 уже давно не використовували на бойових завданнях.

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов поділився інформацією про поточний стан стратегічної авіації Росії. За його словами, літаки Ту-160 ніхто не бачив на бойових завданнях уже досить давно. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Усе, що росіяни роблять, це — виключно підтримують їхній (літаків) стан для того, щоб вони могли злітати і випускати ракети. Щодо Ту-95, усі ж бачать, уся їхня діяльність — це переліт з одного аеродрому на інший, навантаження ракетами, далі зліт, пуск ракет і відхід", — сказав він.

Згідно з його заявою, протягом тривалого часу спостерігається відсутність літаків Ту-160 у рамках бойових місій.

Глава розвідки розповів, що літаки Ту-22 досить обмежено використовують для пусків Х-22.

"Проблеми великі є в них. Вони у своїх документах, особливо щодо Ту-22, прямо пишуть, що потрібно добивати їхній ресурс і в принципі забувати про цей вид авіації. А що стосується років авіації. Так а яка в нас авіація? Тих самих років, але все ж таки вона літає і може виконувати поставлені завдання", — сказав Буданов.

Буданов також підкреслив, що для ракетних запусків використовують виключно літаки Ту-95, тоді як Ту-160 залишаються в резерві для збереження їхніх ресурсів.

Нагадаємо, що, починаючи з лютого, ЗС РФ почали масово втрачати літаки Су-34, які запускають КАБи на відстані кількох десятків кілометрів від лінії фронту (можуть нести одночасно шість КАБ-500). Згідно зі звітами українського командування, росіяни втратили понад десяток повітряних суден.