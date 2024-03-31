Убивство пілота Кузьмінова в Іспанії було чітким посланням, — NYT

З'явилися нові подробиці вбивства Максима Кузьмінова в Іспанії. Цей російський пілот доставив в Україну вертоліт і секретні документи. У лютому 2024 року його знайшли мертвим.

Смерть в Іспанії Максима Кузьмінова, пілота, який доправив в Україну гелікоптер і секретні документи, викликала побоювання, що Кремль знову націлився на тих, кого вважає своїми ворогами. Ті, хто його вбив, хотіли передати повідомлення. Це було очевидно слідчим в Іспанії ще до того, як вони дізналися, хто він такий. Вбивці не тільки шість разів вистрілили в нього в гаражі на півдні Іспанії, а й переїхали його тіло на автомобілі. Про це пише в матеріалі NYT журналіст-розслідувач Майкл Швірц.

На думку слідчих, убивці Максима Кузьмінова також залишили важливий ключ до розгадки своєї особи: гільзи від 9-міліметрових патронів Макарова, стандартних боєприпасів колишнього комуністичного блоку.

Максим Кузьмінов в Україні Фото: Media Center Ukraine

"Це був чіткий сигнал: ми знайдемо тебе, вб'ємо і принизимо", — сказав високопоставлений чиновник Guardia Civil, іспанської поліції, що курирує розслідування вбивства.

Убивство Кузьмінова в іспанському містечку Вільяхойоса в лютому 2024 року спричинило побоювання, що шпигуни з Росії продовжують діяти в Європі та націлені на "ворогів Кремля", незважаючи на узгоджені зусилля з їхньої ліквідації після вторгнення Путіна в Україну 2022 року.

Як зазначили високопоставлені поліцейські чиновники, убивство має ознаки подібних нападів, пов'язаних із Кремлем, зокрема убивство колишнього командира чеченських повстанців у Берліні у 2019 році та отруєння колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля в Британії у 2018 році.

Минулого літа Кузьмінов втік із Росії в Україну, викравши свій військовий вертоліт Мі-8 на територію України і передавши літак разом із секретними документами співробітникам української розвідки. Сам він був поранений, ще двоє російських військових, які були з ним, були ліквідовані. В Україні йому видали новий паспорт на ім'я Ігоря Шевченка і запропонували приєднатися до боротьби з РФ. Натомість Кузьмінов залишив Україну і поїхав у Вільяхойосу, невелике містечко на узбережжі Середземного моря, популярне серед британських і східноєвропейських туристів. Там він оселився на дев'ятому поверсі скромного багатоквартирного будинку приблизно за 10 хвилин ходьби від пляжу.

Це був цікавий вибір для людини, яку пообіцяла "ліквідувати" російська влада. За словами іспанської влади, цей регіон є добре відомою базою діяльності російських діячів організованої злочинності, деякі з яких підтримують зв'язки зі спецслужбами країни.

У 2020 році іспанська поліція заарештувала понад 20 осіб, пов'язаних із російськими злочинними угрупованнями, деякі з яких діяли за межами провінції Аліканте. Їм висунули обвинувачення у відмиванні мільйонів доларів, отриманих унаслідок торгівлі наркотиками й людьми, здирницьких дій і замовних убивств.

Інший російський військовий перебіжчик, який влаштувався в Іспанії і говорив на умовах анонімності з міркувань безпеки, назвав регіон, де влаштувався Кузьмінов, "червоною зоною", заповненою російськими агентами. "Я ніколи туди не поїду", — сказав він.

Російські спецслужби були переведені на військову позицію і почали діяти всередині країни і за кордоном, у стилі сталінської епохи, каже Андрій Солдатов, автор і експерт з російських військових служб і служб безпеки.

"Йдеться вже не про звичайне шпигунство. Йдеться про операції, і ці операції можуть включати в себе вбивства", — зазначає він.

Що відомо про вбивство Максима Кузьмінова

Іспанські правоохоронці зазначають, що у Вільяхойосі Максим поводився вільно: він ходив по барах, популярних серед російської та української клієнтури, пропалюючи гроші, отримані від української держави. Він їздив Вільяхойосом на чорному "Мерседесі" S-класу.

Як саме вбивці знайшли його, не встановлено, хоча два високопоставлені українські чиновники заявили, що він зв'язався з колишньою дівчиною, яка все ще перебуває в Росії, і запросив її приїхати до нього в Іспанію. Що, на думку українців, було великою помилкою.

Двоє вбивць у капюшонах, що з'явилися на кадрах камери спостереження з гаража житлового комплексу Кузьмінова, вочевидь були професіоналами, виконали свою місію і швидко зникли, — повідомили представники поліції.

Поліція біля будинку Максима Кузьмінова

Уранці 13 лютого білий Hyundai Tucson в'їхав у гараж під житловим будинком Кузьмінова і припаркувався на порожньому місці між ліфтами, якими користуються мешканці, і пандусом, що веде на вулицю. За словами іспанських поліцейських, вони чекали там Кузьмінова кілька годин.

Близько 16:20 Кузьмінов заїхав у гараж, припаркувався і пішов до ліфтів. Коли він проходив повз білий Hyundai, двоє нападників з'явилися, гукнули його і відкрили вогонь. Хоча в нього влучило шість куль, Кузьмінов зумів добігти до пандуса, де і помер.

Двоє вбивць повернулися в машину і, виїжджаючи, проїхали по тілу Кузьмінова. Автомобіль було знайдено за кілька кілометрів від міста, спалений дотла.

Фахівцям знадобився тиждень, щоб ідентифікувати марку і модель автомобіля і встановити, що його вкрали — за два дні до вбивства — у Мурсії, місті, розташованому приблизно за годину їзди.

Спеціальний підрозділ Цивільної гвардії проводить розслідування в умовах суворої секретності. Влада публічно не підтвердила, що вбито було саме Кузьмінова. Вони щосили намагалися зв'язатися з владою в Україні, яка могла б їм допомогти.

Але серед спільноти російських і українських емігрантів, які проживають у Вільяхойосі, не виникало питання про те, хто стоїть за смертю пілота.

У щорічній доповіді Іспанії про загрози національній безпеці, опублікованій цього місяця, йдеться про те, що Росія відновила свої розвідувальні операції в країні після висилки 27 російських дипломатів через війну в Україні. У доповіді йдеться, що хоча їх і менше, російські шпигуни продовжують шукати способи "дестабілізувати підтримку НАТО з боку Іспанії".

У минулому російські чиновники щосили намагалися приховати зв'язок Кремля з різними вбивствами в усій Європі, часто перед обличчям явних доказів причетності держави. Випадок Кузьмінова інший. Високопоставлені російські чиновники говорили про його смерть із ледь прихованою радістю.

Українська влада здебільшого зберігала мовчання з приводу вбивства. Високопоставлені чиновники побоюються, що це може відмовити інших наслідувати його приклад.

"Росія буде посилено поширювати пропаганду — вони вже це роблять — про те, що вони знайдуть усіх зрадників. Це приховане послання іншим громадянам Росії, особливо військовослужбовцям, про те, що ми вас знайдемо, якщо ви нас зрадите", — зазначило неназване джерело.

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін раніше коментував смерть Максима Кузьмінова. Він зазначив, що РДК провели власне розслідування і з'ясувалося, що пілот не приховував своєї ідентичності, хоча отримав український паспорт. І вів вільний спосіб життя, привертаючи увагу. Але також у РДК зазначили, що досі отримують пропозиції від росіян про передачу військової техніки або теракти у військових частинах РФ. Однак після вбивства пілота стало зрозуміло, що до своєї безпеки потрібно ставитися більш серйозно.