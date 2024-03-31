"Понад 70%": у Міноборони розповіли, на що йде більша частина грошей із бюджету

За словами заступника міністра Юрія Джигиря, загальні витрати оборонного відомства можна розділити на 3 пакети. До них входить як закупівля озброєння, так і грошове забезпечення захисників.

Лише 20% бюджету Міністерства оборони йде на те, щоб купувати озброєння і військову техніку. Більшу частину витрат займає інший напрямок. Про це заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир в інтерв'ю "АрміяInform".

За його словами, бюджет українського оборонного відомства можна умовно розділити на три великі пакети. Перший із них, де фіксується найбільший відсоток видатків, займає грошове забезпечення та бойові виплати.

"У 2024 році (відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". — Ред.) на це виділено асигнування в сумі 862,6 мільярда гривень, що становить понад 70% бюджету МОУ. Цей блок включає грошове забезпечення військових, виплати загиблим, виплати за поранення, за перебування на першій і на другій лінії бойового зіткнення, харчування особового складу, речове забезпечення, винагороду за знищену техніку", — заявив Юрій Джигир.

Окремо він додав, що в контексті цього питання варто враховувати динамічність ситуації на фронті, а також те, як зростають потреби українських захисників.

Приміром, якщо зростає інтенсивність бойових дій і збільшується чисельність військ, тоді є необхідність залучати додаткове фінансування. Відповідно, це несе за собою певні зміни в бюджеті та необхідні урядові рішення.

"Щодо другого пакета — це закупівля озброєння та військової техніки. Він становить понад 20% нашого оборонного бюджету. Тобто 20% — це певний натовський бенчмарк для видатків на військове обладнання. З огляду на війну в Україні, деякі наші сусіди, які також межують із країною-агресором, останніми роками витрачають на озброєння і військову техніку принципово більшу частку", — продовжив Юрій Джигир.

На закриття потреб військових у техніці та зброї було спрямовано приблизно 265,4 мільярда гривень, однак цифри є орієнтовними.

У третій пакет бюджету Міноборони входять експлуатаційні витрати. Це закупівля палива, підготовка військових, комунальні платежі та ремонт.

Нагадаємо, 28 березня в Міноборони розповіли про застосунок "Армія+", який необхідний для військових. Додаток, попередня версія якого вийде влітку, спростить документообіг і послуги для військових. У програмі не буде жодних документів цивільних військовозобов'язаних.