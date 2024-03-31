"Три кільця оборони": Павлюк розповів, чи готовий Київ до можливого наступу ЗС РФ

За словами командувача Сухопутних військ, з таким сусідом, як Росія, потрібно постійно бути готовим до війни. Крім того, саме від столиці залежить те, чи буде далі існувати Україна.

Останнім часом дедалі частіше з'являються розмови про те, що російські окупанти незабаром мають намір піти в новий масштабний наступ. Їхньою цiллю може бути як Харків, так і Київ. Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в ефірі телемарафону висловився з цього приводу.

За його словами, вже після 24 лютого 2022 року навколо столиці вдалося побудувати сотні кілометрів фортифікаційних споруд і кілька кілець оборони. При цьому захист із кожним днем лише продовжують посилювати.

Примітно, що Олександр Павлюк після початку великої війни кілька місяців обіймав посаду начальника Київської обласної військової адміністрації та рік командував силами оборони Києва.

"За рік на цій посаді ми виконали величезний обсяг роботи. Це близько 1000 кілометрів фортифікацій, три кільця оборони Києва. Дуже посилили Чорнобильський напрямок. Ми зробили все, щоб варіантів раптового заходу противника не було", — каже командувач Сухопутних військ.

Наразі робота над тим, щоб не дати російським окупантам жодного шансу взяти під свій контроль Київ у разі повторного наступу, триває.

"Уже будуються довгострокові бетонні укріплення. Бо мати такого сусіда — потрібно бути постійно готовим до війни. А від Києва залежить, існуватиме Україна чи не існуватиме", — підсумував Олександр Павлюк.

Нагадаємо, 31 березня повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко допустив повторний наступ на столицю. За його словами, саме це місто є серцем України, тому російський президент Володимир Путін спробує зробити все для того, щоб взяти його під свій контроль. Українська сторона прораховує будь-які можливі сценарії.