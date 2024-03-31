"Київ є метою Путіна": Кличко допустив повторний наступ на столицю

Міський голова Києва назвав Київ серцем України. Саме тому місто залишається ціллю російського президента. За його словами, Україна прораховує будь-які можливі сценарії.

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Київ знову може стати мішенню для сухопутних військ Російської Федерації. Сценарій з повторним наступом російських окупантів на столицю міський голова Києва Віталій Кличко допустив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, яке опубліковане в неділю, 31 березня.

"Київ був і залишається метою для Путіна, тому що столиця — це серце країн", — наголосив мер.

Водночас Кличко запевнив, що тепер столиця краще підготовлена до такого сценарію подій.

"У нас набагато краща підготовка, ніж два роки тому. Якщо Путін ухвалить таке рішення, то воно буде кровопролитним", — сказав Кличко.

Видання зазначило, цю заяву мер української столиці зробив перед зруйнованим житловим будинком, у який кілька днів тому влучила ракета. Кличко закликав Захід посилити підтримку України.

"Нам терміново потрібно більше засобів протиповітряної оборони, більше зенітних ракет!", — наголосив він.

Мер столиці також прокоментував заяви західних політиків про переговори або заморожування війни.

"Ми не віддамо Росії жодних територій. Це не може бути компромісом", — запевнив Кличко.

Нагадаємо, 30 березня у Київській ОВА показали облаштування фортифікаційних споруд для оборони регіону. На території області встановили майже 10 тисяч "зубів дракона".

Військовий оглядач Давид Шарп в інтерв'ю Фокусу заявив, що у російського президента не зникли плани захопити Київ чи інші великі міста України. Володимир Путін може знову спробувати наступати на столицю, якщо Захід продовжуватиме скупу підтримку ЗСУ.