У Конгресі США запевнили, що допомога Україні буде головною темою після Великодня

Голова комітету Палати представників Майк Тернер заявив, що в Конгресі США питання виділення допомоги Україні буде головним. Але тільки після того, як члени Конгресу повернуться до роботи після Великодня.

Голова Палати представників з розвідки Майк Тернер (республіканець від штату Огайо) у неділю заявив, що питання надання допомоги Україні у війні проти РФ буде головним для обговорення, коли конгресмени повернуться до роботи після Великодня. Тернер також передбачив, що додаткове фінансування України матиме "переважну підтримку". Про це повідомляє The Hill.

Тернер під час інтерв'ю програмі Face The Nation на каналі CBS News сказав, що спікер Майк Джонсон (республіканець від штату Луїзіана) "ясно дав зрозуміти", що підтримує Україну, і вказав, що це буде пріоритетом, коли Конгрес повернеться після канікул.

Майк Джонсон у Конгресі США Фото: New York Post

"Спікер зробив дуже чітку заяву про те, що, коли ми повернемося, це стане наступним порядком денним після того, як він тільки-но ухвалив усі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд. Я вірю, що це отримає переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента", — заявив Тернер.

Кореспондент CBS News Ед О'Кіф потім запитав Тернера, чи отримає законопроєкт підтримку з боку членів Республіканської партії, або ж він потребуватиме якихось умов і вигод.

"Я думаю, що серед республіканців і, звісно, серед американців, по всій країні вже є значна і дуже сильна підтримка", — сказав Тернер.

Тернер сказав, що, на його думку, в обох палатах обговорюватимуть положення щодо гарантування безпеки кордонів і структуру невійськової гуманітарної допомоги, але наприкінці процесу вони закінчаться узгодженим пакетом документів.

Минулими вихідними голова Комітету Палати представників США у закордонних справах республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести на голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України після католицького Великодня, який святкують сьогодні.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню в 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів доларів з яких — для Києва.

Документ має бути схвалено у Палаті представників перед тим, як його направлять на підпис президенту США Джо Байдену.

Про те, що Україна може вже у квітні почати отримувати боєприпаси, які суттєво змінять динаміку на полі бою, говорив уже в березні директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.