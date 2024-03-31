Виявили ще одне тіло: зросла кількість жертв ракетного удару ЗС РФ 31 березня

За словами голови ОДА Козицького, ворог випустив крилаті ракети по тому самому об'єкту критичної інфраструктури, у який бив 24 і 29 березня. Тіло другої жертви вдалося виявити ближче до вечора.

Під завалами адмінбудівлі об'єкта критичної інфраструктури на Львівщині, який сьогодні вранці атакувала армія РФ, виявили тіло ще одного чоловіка. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму офіційному Telegram-каналі в неділю, 31 березня.

"На жаль, під завалами адмінбудівлі об'єкта критичної інфраструктури на Львівщині, який сьогодні вранці атакували крилаті ракети, виявили тіло ще одного чоловіка. Щирі співчуття рідним", — написав він.

Таким чином кількість загиблих через сьогоднішній ракетний удар ЗС РФ по Львівській області зросла до двох осіб.

Російські окупанти вдарили по регіону крилатими ракетами в неділю вранці, 31 березня. Повітряна тривога у Львівській області тривала з 05:01 по 06:27.

"Ворог атакував крилатими ракетами той самий об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 і 29 березня", — написав Козицький.

За його словами, зруйновано адмінбудівлю.

"Була пожежа. Пожежники оперативно загасили її. Унаслідок атаки загинула одна людина", — повідомив глава ОВА.

Нагадаємо, під час ранкової атаки 31 березня Сили ППО збили 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 9 ударних БПЛА Shahed-136/131. Не вдалося знищити балістичну ракету "Іскандер-М", 5 крилатих ракет і два безпілотники.

29 березня Росія атакувала Канівську та Дністровську ГЕС. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче повторення екологічної катастрофи, яка сталася влітку 2023 року в Херсонській області. За його словами, під загрозою не тільки Україна, а й Молдова.