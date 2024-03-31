ЗС РФ втретє за тиждень атакували один і той же об'єкт на Львівщині, є загиблий, — ОВА

За словами очільника ОВА Козицького, ворог випустив крилаті ракети по тому ж обʼєкту критичної інфраструктури, у який бив 24 та 29 березня. Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними ще можуть бути люди.

Related video

У неділю вранці, 31 березня, Збройні сили Російської Федерації вдарили ракетами по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області, який уже двічі до цього атакували. Внаслідок ракетного удару загинув чоловік. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

Повітряна тривога на Львівщині тривала з 05:01 по 06:27.

"Ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня". — написав Козицький.

За його словами, зруйнована адмінбудівля.

"Була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її. Унаслідок атаки загинув один чоловік", — повідомив очільник ОВА.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними ще можуть бути люди.

Нагадаємо, під час ранкової атаки 31 березня Сили ППО збили 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БПЛА Shahed-136/131. Не вдалось знищити балістичну ракету "Іскандер-М", 5 крилатих ракет і два безпілотники.

29 березня Росія атакувала Канівську та Дністровську ГЕС. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче повторення екологічної катастрофи, яка сталася влітку 2023 року у Херсонській області. За його словами, під загрозою не лише Україна, а й Молдова.