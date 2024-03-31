ВС РФ в третий раз за неделю атаковали один и тот же объект во Львовской области, есть погибший, — ОВА

По словам главы ОГА Козицкого, враг выпустил крылатые ракеты по тому же объекту критической инфраструктуры, в который бил 24 и 29 марта. Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними еще могут быть люди.

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В воскресенье утром, 31 марта Вооруженные силы Российской Федерации ударили ракетами по объекту критической инфраструктуры во Львовской области, который уже дважды до этого атаковали. В результате ракетного удара погиб человек. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

Воздушная тревога во Львовской области продолжалась с 05:01 по 06:27.

"Враг атаковал крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры на Львовской области, который был его целью 24 и 29 марта". — написал Козицкий.

По его словам, разрушено админздание.

"Был пожар. Пожарные оперативно потушили его. В результате атаки погиб один человек", — сообщил глава ОГА.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними еще могут быть люди.

Напомним, во время утренней атаки 31 марта Силы ПВО сбили 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БПЛА Shahed-136/131. Не удалось уничтожить баллистическую ракету "Искандер-М", 5 крылатых ракет и два беспилотника.

29 марта Россия атаковала Каневскую и Днестровскую ГЭС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет повторения экологической катастрофы, которая произошла летом 2023 года в Херсонской области. По его словам, под угрозой не только Украина, но и Молдова.