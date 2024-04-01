Плануючі бомби РФ впливають на східний фронт України та завдають руйнівних наслідків, – ЗМІ

Джон Форман, колишній аташе з питань оборони Великої Британії в Москві, розповів, що ФАБ не така ефективна, ніж JDAM, але набагато дешевша.

Російські плануючі авіабомби змінюють війну на східному фронті України. Про це йдеться у матеріалі Independent.

Автор Том Вотлінг зазначив, що крилаті авіабомби вагою до 1500 кілограмів завдають руйнівного впливу, де б їх не використовували. Українські війська борються з цим як можуть, але потребують, щоб західні союзники активізувалися та надали більше зброї, боєприпасів та ППО.

У статті вказано про те, що нещодавно модифіковані РФ боєголовки ФАБ-1500 (кількість пов’язана з їх вагою в кілограмах) завдали значної шкоди. Україна також використовує керовані бомби, подібні до ФАБ, відомі як система бойових боєприпасів прямого нападу (JDAM), але кількість американської зброї набагато менша.

Джон Форман, колишній аташе з питань оборони Великої Британії в Москві, розповів, що ФАБ не така ефективна, ніж JDAM, але набагато дешевша. Зрештою вона набагато легше доступна для військ РФ, ніж JDAM для України.

"По суті, це тупі некеровані бомби радянської епохи з розумними крилами, доданими до них, щоб атакувати нерухомі цілі з певним ступенем точності", — зазначив Форман, колишній аташе.

Бомба також може бути скоригована завдяки супутниковій або лазерній навігації. Це підвищує її точність влучання.

Російська боєголовка є модифікованою версією авіабомб радянської епохи ФАБ, перша з яких, ФАБ-250, була розроблена в 1946 році. Ці моделі з боєголовками, що скидаються з повітря, які переносяться винищувачами, мають значну потужністю вибуху. На відміну від своїх попередників, усі з яких були особливо потужними, він був оснащений крилами, які дозволяють йому летіти до цілі, перетворюючи його на керовану, а не на некеровану, вибухівку.

ФАБ-1500 містить 675 кг вибухівки, може бути випущена з відстані від 40 до 70 км від цілі та має радіус ураження 200 метрів. Російські військові блогери прозвали його "руйнівником будівель".

Нагадаємо, 1 квітня, як заявили в ISW, війська РФ зможуть почати масштабний наступ на одному оперативному напрямку. Обмеженість людських ресурсів та планування, на думку американських аналітиків, не дозволять російським окупантам завдати удару на кількох напрямках одночасно.