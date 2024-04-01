"Альтернативна служба": адвокат розповів, чи мобілізують людей із III групою інвалідності

За словами Івана Лібермана, йдеться про легку групу інвалідності, яка дає змогу брати участь у бойових діях у різний спосіб. Водночас, остаточний закон ще не був ухвалений.

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої служити можуть відправити військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. Адвокат Іван Ліберман у коментарі "Фактам" розповів, чи можуть призвати громадян з інвалідністю III групи.

Кілька місяців тому до Верховної Ради винесли на розгляд законопроєкт, згідно з яким ця група інвалідності більше не є підставою для відстрочки.

Якщо зараз мобілізація цієї категорії громадян відбувається виключно за їхньою згодою, то в разі ухвалення документа, який не перший місяць розглядають народні депутати, ІІІ група інвалідності може перестати бути відстрочкою.

Адвокат окремо зазначив, що йдеться про легку інвалідність, яка дозволяє громадянам воювати.

"Крім того, брати участь у бойових діях можна різними способами. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу тощо. Тобто служба в армії ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба", — заявив Іван Ліберман.

Щодо словосполучення "мобілізувати за їхньою згодою" експерт додав, що в майбутньому це може перерости в обов'язкову умову. Водночас, перед цим має пройти ретельний медичний огляд, де і буде винесено рішення про те, чи придатний громадянин для мобілізації.

Рішення не остаточне, адже фінальної версії законопроєкту про мобілізацію ще не було. Народні депутати продовжують розглядати правки.

Нагадаємо, 30 березня повідомлялося, що комітет Верховної Ради закінчив розгляд законопроєкту про мобілізацію. За словами народного депутата Федора Веніславського, залишилися лише деякі технічні процедури, однак парламентарій припускає, що у Верховній Раді розгляд законопроєкту може затягнутися.