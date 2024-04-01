Російські окупанти атакували будівлю ДСНС у Харківській області: що відомо (фото)

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, ідеться про населений пункт, який розташований біля кордону з Росією. Третину будівлі пожежного депо зруйновано.

Російські окупанти не припиняють терор щодо мирних українських регіонів. Зокрема йдеться про Харківську область, де не перестають лунати вибухи. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки крайньої атаки.

За даними відомства, у ніч на 1 квітня ЗС РФ завдали ударів по населеному пункту, що розташований недалеко від кордону з країною-агресором. Точного місця розташування в ДСНС не розкривають, найімовірніше, з метою безпеки.

"Одне з влучень припало безпосередньо в будівлю пожежно-рятувального підрозділу. Унаслідок обстрілу третину будівлі пожежного депо було зруйновано. Крім того, пошкоджено вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі", — йдеться в повідомленні.

Російські окупанти атакували будівлю ДСНС у Харківській області Фото: ДСНС Російські окупанти атакували будівлю ДСНС у Харківській області Фото: ДСНС

Цікаво, що в момент ворожої атаки на місці перебували 6 рятувальників, проте ніхто з них не постраждав. Жертв не зафіксовано.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадали, що російські окупанти свідомо намагаються знищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних громадян.

Місцева влада на момент публікації матеріалу ніяк не прокоментувала удар по будівлі пожежно-рятувального підрозділу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зросла кількість жертв ракетного удару ЗС РФ 31 березня. Рятувальникам вдалося виявити ще одне тіло. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, ворог випустив крилаті ракети по тому самому об'єкту критичної інфраструктури, по якому бив 24 і 29 березня. Тіло другої жертви вдалося виявити ближче до вечора.