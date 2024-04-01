Ігноруємо інформаційний фронт: в Раді розповіли, чи забронюють журналістів від мобілізації

Росія забронювала всі федеральні канали, проте в Україні немає такого мобілізаційного ресурсу, як в окупантів. Ба більше, Київ не розглядає інформаційний напрямок як окремий для боротьби, розповів нардеп Ярослав Юрчишин.

Народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що в Україні можуть бути заброньовані від мобілізації до 50% робітників певних підприємств та відомств. Про це він повідомив в інтервʼю "РБК-Україна".

"Але говорити про саме бронювання журналістів не доводиться з багатьох причин", — сказав він.

За його словами, в Україні немає "такої роскоші", як у РФ, які забронювали всі федеральні канали, працівники яких не призивають на "СВО". Він зауважив, що наша країна не має такого мобілізаційного ресурсу, як у ворога. Також Київ не розглядає інформаційний напрямок як окремий для боротьби.

"Інформаційний фронт як такий існує, але ми його ігноруємо. Ми сподіваємося на свідомість наших медіа", — наголосив він.

Юрчишин розповів, що держава розуміє, що мобілізація працівників медіа — це величезний козир, оскільки найкращі пресофіцери — це вихідці медіа, і вони краще працюють із журналістами, розуміють, що та як їм показати.

"Журналіст нам не ворог, а людина, яка прийде, покаже ваш напрямок, а потім на цей напрямок приїде додаткова амуніція, зброя і волонтерська допомога", — розповів він.

Нардеп повідомив, що в Україні немає лідера мобілізації, це найбільш негативне явище, яке могло б бути. Проте країна щомісяця мобілізує тисячі людей. Це не така кількість, яка було раніше, коли в лютому 2022 року за декілька днів армія з 200 тисяч переформатувалася майже у мільйон.

Він додав, що добровольці, що першими пішли на фронт, закінчилися — є поранені, загиблі, та ті, хто воює стільки, що повинен би уже відпочити.

Нагадаємо, чоловіки можуть пройти ВЛК не лише в територіальних ВЛК, але й у лікарнях, поліклініках і госпіталях. Документ на проходження ВЛК видають після того, як громадянин отримав повістку на уточнення даних та зʼявився в ТЦК.

Раніше заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Роман Боднар розповів, що чоловіків, які перебувають у розшуку через ухилення від служби, можуть примусово доставити до ТЦК.