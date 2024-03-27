Мобілізація в Україні: хто має повторно пройти ВЛК і чи можна відмовитися

Згідно із законодавством, військовозобов'язаний може бути викликаний для повторного проходження ВЛК через рік.

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Військово-лікарські комісії встановлюють, чи придатні громадяни для проходження військової служби, оцінюючи їхнє здоров'я. Тепер можливість пройти ВЛК розширюється за межі територіальних військово-лікарських комісій. Про це повідомляється в матеріалі NV.

З початком повномасштабного вторгнення процес проходження військово-лікарської комісії зазнав змін. Тепер громадяни мають можливість пройти ВЛК не тільки в територіальних військово-лікарських комісіях, а й у лікарнях, поліклініках, госпіталях та інших військових установах.

Наказом № 402, випущеним Міністерством оборони, встановлюються правила проходження військово-лікарської комісії та Розклад хвороб. Цей наказ визначає терміни дії рішень, ухвалених ВЛК, а також перелік захворювань, що впливають на визначення придатності громадян до військової служби.

Військовозобов'язані проходять ВВК після вручення повістки для комісії ТЦК.

Повістку на проходження військово-лікарської комісії видають після того, як людина отримала повістку на уточнення даних і з'явилася особисто в ТЦК з необхідними документами. На цьому етапі відбувається оновлення персональних даних і підтвердження підстав для відстрочки, якщо такі є.

Загалом постанова ВЛК діє 5 років. Також положення про ЛКК передбачає, що в разі мобілізаційних заходів постанова ЛКК дійсна протягом 12 місяців, тобто військовозобов'язаний може бути викликаний для проходження ЛКК через рік.

Керівник медичного напряму в Юридичній сотні адвоката, Христина Ковцун, наголосила, що в ТЦК можуть видавати повістку на ВЛК до спливу строку дії попередньої постанови ВЛК, виданої у зв'язку з взяттям на облік або проведенням обстеження для мобілізації. Однак закон не містить явної вказівки на такі обмеження або на можливість відмови від такої повістки.

"В умовах, коли триває мобілізація, цей термін може нівелюватися, тому що в нас є указ президента про мобілізацію, і відповідно, коли військовозобов'язаному вручають повістку, він зобов'язаний з'явитися до територіального центру комплектування, колишній військкомат, уточнити облікові дані та пройти військово-лікарську комісію для того, щоб було розуміння, чи він придатний, чи обмежено придатний, чи непридатний. І це обов'язок", — пояснила Христина Ковцун.

А для військових направлення на ВЛК командир або лікар можуть давати в будь-який час, спираючись на поточний стан військового. Зокрема в разі поранення, травми, каліцтва чи контузії.

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 10313 про соціальний захист військових і поліцейських. Серед змін — право на відпустку при народженні дитини, заборона гендерної дискримінації, можливість звільнення для жінок, у яких хвора дитина.

Також нагадаємо, що, за словами нардепа Федора Веніславського, чоловіки, яких раніше вважали "обмеженого придатними", можуть бути відправлені в бойові частини за результатами військово-лікарської комісії.