Ніяких "обмежено придатних": у Раді розповіли про нові правила мобілізації

За словами нардепа Федора Веніславського, після скасування статусу "обмежено придатний" військовозобов'язані мають протягом дев'яти місяців пройти військово-лікарські комісії (ВЛК).

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10313, який прибирає термін "обмежено придатний" і вирішує кілька соціальних питань. Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки і народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв'ю виданню "Главком".

Політик підкреслив, що законопроєкт є комплексним. Крім видалення терміна "обмежено придатний" і збереження визначень "придатні" і "непридатні" до військової служби, документ вирішує кілька соціальних питань:

військовослужбовці зможуть отримувати лікування від отриманих травм під час бойових дій зі збереженням грошового забезпечення протягом 12 місяців;

буде організовано реабілітацію для звільнених із полону осіб;

військовослужбовців, які виконують бойові завдання, буде звільнено від штрафів і пені;

законом буде закріплено одноразову компенсацію в розмірі 15 млн грн за загибель військовослужбовців на передовій.

"Дійсно, після скасування статусу "обмежено придатний" військовозобов'язані мають протягом дев'яти місяців пройти військово-лікарські комісії. Що стосується можливого покарання за ухилення від медогляду, цим займається правоохоронний парламентський комітет", — пояснив Веніславський.

Скасування "обмежено придатних"

21 березня нардепи підтримали в другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист". Згідно з документом, військовозобов'язані чоловіки, які мають статус обмежено придатних, зобов'язані повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). На отримання нового висновку про придатність або непридатність у них є дев'ять місяців.

Які зміни запровадили для "обмежено придатних"

Новий законопроєкт запровадив такі обмеження:

чоловіки, які раніше отримали висновок про обмежену придатність, зобов'язані протягом дев'яти місяців пройти повторну медкомісію;

районні та міські військкомати втратили можливість брати на військовий облік громадян, обмежено придатних у воєнний час;

приписна комісія не зможе написати "обмежено придатний у воєнний час" у рішенні про встановлення на військовий облік;

медкомісія, яку за станом здоров'я проходять офіцери та інші військовослужбовці (мобілізовані, контрактники, резервісти), не зможе вказати категорію "обмежено придатний на воєнний час" у своєму висновку.

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 10313 про соціальний захист військових і поліцейських. Серед змін — право на відпустку при народженні дитини, заборона гендерної дискримінації, можливість звільнення для жінок, у яких хвора дитина.

Також нагадаємо, що, за словами нардепа Федора Веніславського, чоловіки, яких раніше вважали "обмеженого придатними", можуть бути відправлені в бойові частини за результатами військово-лікарської комісії.