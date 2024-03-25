Никаких "ограниченно пригодных": в Раде рассказали о новых правилах мобилизации

По словам нардепа Федора Вениславского, после отмены статуса "ограниченно годный" военнообязанные должны в течение девяти месяцев прости военно-врачебные комиссии (ВВК).

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Верховная Рада приняла законопроект №10313, который убирает термин "ограниченно годный" и решает несколько социальных вопросов. Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью изданию "Главком".

Политик подчеркнул, что законопроект является комплексным. Помимо удаления термина "ограниченно пригодный" и сохранения определений "пригодные" и "непригодные" к военной службе, документ решает несколько социальных вопросов:

военнослужащие смогут получать лечение от полученных травм во время боевых действий с сохранением денежного довольствия в течение 12 месяцев;

будет организована реабилитация для освобожденных из плена лиц;

военнослужащим, выполняющим боевые задания, будут освобождены от штрафов и пеней;

законом будет закреплена единовременная компенсация в размере 15 млн грн за гибель военнослужащих на передовой.

"Действительно, после отмены статуса "ограниченно пригодный" военнообязанные должны в течение девяти месяцев прости военно-врачебные комиссии. Что касается возможного наказания за уклонение от медосмотра, этим занимается правоохранительный парламентский комитет", — пояснил Вениславский.

Отмена "ограниченно годных"

21 марта нардепы поддержали во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". Согласно документу, военнообязанные мужчины, которые имеют статус ограниченно годных, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). На получение нового заключения о пригодности или непригодности у них есть девять месяцев.

Какие изменения ввели для "ограниченно годных"

Новый законопроект ввел следующие ограничения:

мужчины, которые ранее получили заключение об ограниченной годности, обязаны в течение девяти месяцев пройти повторную медкомиссию;

районные и городские военкоматы потеряли возможность брать на воинский учет граждан, ограниченно годных в военное время;

приписная комиссия не сможет написать "ограниченно годный в военное время" в решении об установлении на воинский учет;

медкомиссия, которую по состоянию здоровья проходят офицеры и другие военнослужащие (мобилизованные, контрактники, резервисты), не сможет указать категорию "ограниченно годен в военное время" в своем заключении.

Напомним, 21 марта Верховная Рада приняла законопроект 10313 о социальной защите военных и полицейских. Среди изменений — право на отпуск при рождении ребенка, запрет гендерной дискриминации, возможность увольнения для женщин, у которых больной ребенок.

Также напомним, что, по словам нардепа Федора Вениславского, мужчины, которые ранее считались "ограниченного годными", могут быть отправлены в боевые части по результатам военно-врачебной комиссии.