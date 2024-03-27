Мобилизация в Украине: кто должен повторно пройти ВВК и можно ли отказаться

Согласна законодательству, военнообязанный может быть вызван для повторного прохождения ВВК через год.

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Военно-врачебные комиссии устанавливают, годятся ли граждане для прохождения военной службы, оценивая их здоровье. Теперь возможность пройти ВВК расширяется за пределы территориальных военно-врачебных комиссий. Об этом сообщается в материале NV.

С началом полномасштабного вторжения процесс прохождения военно-врачебной комиссии претерпел изменения. Теперь граждане имеют возможность пройти ВВК не только в территориальных военно-врачебных комиссиях, но и в больницах, поликлиниках, госпиталях и других военных учреждениях.

Приказом № 402, выпущенным Министерством обороны, устанавливаются правила прохождения военно-врачебной комиссии и Расписание болезней. Этот приказ определяет сроки действия решений, принятых ВВК, а также перечень заболеваний, влияющих на определение годности граждан к военной службе.

Военнообязанные проходят ВВК после вручения повестки для комиссии ТЦК.

Повестку на прохождение военно-врачебной комиссии выдают после того, как человек получил повестку на уточнение данных и явился лично в ТЦК с необходимыми документами. На этом этапе происходит обновление персональных данных и подтверждение оснований для отсрочки, если таковые имеются.

В целом постановление ВВК действует 5 лет. Также положение о ВВК предусматривает, что в случае мобилизационных мероприятий постановление ВВК действительно в течение 12 месяцев, то есть военнообязанный может быть вызван для прохождения ВВК через год.

Руководитель медицинского направления в Юридической сотне адвоката, Кристина Ковцун, подчеркнула, что в ТЦК могут выдавать повестку на ВВК до истечения срока действия предыдущего постановления ВВК, выданного в связи с постановкой на учет или проведением обследования для мобилизации. Однако закон не содержит явного указания на такие ограничения или на возможность отказа от такой повестки.

"В условиях, когда идет мобилизация, этот срок может нивелироваться, потому что у нас есть указ президента о мобилизации, и соответственно, когда военнообязанному вручают повестку, он обязан явиться в территориальный центр комплектования, бывший военкомат, уточнить учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию для того, чтобы было понимание, или он пригоден, или ограниченно пригоден, или непригоден. И это обязанность", – объяснила Кристина Ковцун.

А для военных направление на ВВК командир или врач могут давать в любое время, опираясь на текущее состояние военного. В частности в случае ранения, травмы, увечья или контузии.

Напомним, 21 марта Верховная Рада приняла законопроект 10313 о социальной защите военных и полицейских. Среди изменений — право на отпуск при рождении ребенка, запрет гендерной дискриминации, возможность увольнения для женщин, у которых больной ребенок.

Также напомним, что, по словам нардепа Федора Вениславского, мужчины, которые ранее считались "ограниченного годными", могут быть отправлены в боевые части по результатам военно-врачебной комиссии.