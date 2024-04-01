Злагоджена робота: ССО знищили російський комплекс РЕБ "Житель" (відео)

Оператори 3-го окремого полку ССО виявили ворожу станцію постановки перешкод під час ведення розвідувальних дій на Запорізькому напрямку.

Сили спеціальних операцій (ССО) України знищили автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель" Збройних сил Російської Федерації. Відповідне відео було опубліковано в офіційному Telegram-каналі ССО.

Повідомляється, що ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Житель" був виявлений операторами 3-го окремого полку ССО під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку.

"На ворожу ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. У результаті злагодженої роботи комплекс РЕБ "Житель" знищено", — ідеться в публікації.

Зазначимо, що комплекс РЕБ "Житель" окупанти використовують для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів джерел радіовипромінювань, а також для обміну інформацією з аналогічними станціями.

За інформацією російського телеканалу "Звезда", "Житель" здатний перехоплювати і пригнічувати канали управління безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, військові 14-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) ударної групи "Харон" також знищили зенітно-ракетний комплекс "Тор". За словами блогера Сергія Стерненка, це було зроблено за допомогою "дуже товстого дрона".

Крім того, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що бійці з 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха успішно ліквідували ворожий танк за допомогою системи "Джавелін".