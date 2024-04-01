Потрібно понад €10 млрд: у Харкові зруйнована майже вся енергетична інфраструктура, — Терехов

За словами мера Харкова, противник уже понад два роки тероризує місто, проте воно продовжує жити. Бували моменти, коли з 2 мільйонів населення там залишалося лише 300 тисяч людей.

Харків є одним із тих міст, які найсильніше постраждали від російської агресії. Противник не припиняє терор щодо мирних жителів. З цього приводу висловився мер міста Ігор Терехов в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, росіяни продовжують обстрілювати Харків за допомогою різного озброєння. Для того, щоб відбудувати всі руйнування необхідно понад 10 мільярдів євро і з кожним днем ця сума лише збільшується.

Крім того, останнім часом противник почав активно бити по місту новими боєприпасами, які проходять відстань до 90 кілометрів. За тиждень було зафіксовано вже 2 випадки.

Також постійно запускаються ракети С-300 з Бєлгородської області, які можуть долетіти і завдати нових руйнувань менше, ніж за одну хвилину.

"Я не знаю, який план у ворога. Уже зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура, приватна теж розбита. Росія хоче нас залякати, але це неможливо. За два роки ми бачили різні рівні загроз, починаючи з ДРГ у самому Харкові. Був час, коли з практично двомільйонного міста залишалося 300 тисяч. Ситуація для енергетичної галузі дуже важка", — заявив Ігор Терехов.

Цікаво, що в деяких районах регіону триває евакуація. Частина з людей, які покинули свій дім через активні бойові дії, прямують до Харкова. Там теж не зовсім спокійно.

"Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Зараз у місті — 1,3 млн жителів. Поки що ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян", — підсумував Ігор Терехов.

Нагадаємо, 1 квітня повідомлялося, що російські окупанти посеред ночі атакували будівлю ДСНС у Харківській області. У цей момент поруч перебували 6 рятувальників, проте трагедії вдалося уникнути — ніхто не постраждав. Будівля пожежного депо зазнала сильних руйнувань.