ЗС РФ не можуть повною мірою скористатися захопленням Авдіївки, – генерал США

Росіяни втратили дуже багато досвідчених сержантів та офіцерів, що, зі слів екскомандувача Сухопутних сил США у Європі Бена Годжеса, значною мірою впливає на їхній наступальний потенціал.

Окупаційна армія РФ не може повною мірою скористатися взяттям Авдіївки Донецької області, оскільки не має на це необхідних спроможностей. Про це в подкасті Silicon Curtain заявив генерал-лейтенант Бен Годжес, екскомандувач Сухопутних сил США у Європі.

Він зауважив, що наразі говорять щодо нестачі боєприпасів в ЗСУ та втрати серед військових, але й РФ має значні проблеми зі своїм військом.

"Авдіївка впала п'ять тижнів тому, а росіяни не змогли з цього скористатись, бо не мають спроможності", — заявив Годжес.

Переваги Росії в боєприпасах може становити співвідношення артилерійських снарядів росіян до України 5:1 чи 10:1. З його слів, наразі це сприймається як звичайна ситуація. Годжес наголосив на тому, що росіяни втратили дуже багато досвідчених сержантів та офіцерів.

Ситуація в районі Авдіївки від Генштабу ЗСУ

На Авдіївському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ від 1 квітня, Сил оборони України відбили 13 атак в районах населених пунктів: Бердичі, Семенівка, Уманське, Невельське та Первомайське Донецької області. Ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

Нагадаємо, 1 квітня видання Forbes повідомило, що ЗСУ у березні вдалося відбити масштабний російський танковий штурм в районі Авдіївки. За інформацією журналістів, українським військовослужбовцям довелося використовувати нову тактику у зв’язку з дефіцитом боєприпасів. Ця ж проблема спонукала Київ масово розширити виробництво FPV-дронів. Українські сили могли використовувати безпілотники для виявлення російської штурмової групи і потім завдати точного артилерійського обстрілу по виявлених цілях.