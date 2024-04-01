Російська авіація "впустила" 500-кілограмові бомби на Бєлгородську область, — ЗМІ

Журналісти зазначають, що це вже 16 випадок падіння російських авіабомб на території Бєлгородської області за останні два тижні.

Російська авіація скинула ще дві авіаційні бомби вагою по 500 кілограмів із фугасною боєголовкою в Бєлгородській області. Про це пише російське медіа ASTRA.

У джерелі йдеться, що 31 березня в районі хутора Ніна було виявлено ФАБ-500. Також повідомляється про знаходження вирви в районі села Крюкове, в якій, імовірно, також знаходиться ФАБ-500.

Згідно з даними видання, це вже 16-й випадок "непланового скидання" авіабомб на території Бєлгородської області за останні два тижні.

За інформацією джерела, низька якість бомб допомагає бєлгородцям уникнути більш серйозних наслідків. Проте, було зафіксовано випадки "ураження цілей".

Інциденти можуть бути пов'язані як зі зменшенням кваліфікації та досвіду наземного персоналу військових аеродромів, так і зі зносом самих бомбардувальників.

Пост ASTRA

Нагадаємо, в ніч на 31 березня в Бєлгороді пролунали вибухи. У РФ повідомили нібито про ліквідацію 10 повітряних цілей на підльоті до міста. За його словами, внаслідок обстрілу постраждала жінка — мешканка будинку, в якому спалахнула пожежа. У постраждалої опік руки, їй надали допомогу на місці.

А вночі 29 березня в Бєлгороді поскаржилися на новий обстріл. За даними російських медіа, "прильоти" нібито було зафіксовано на бульварі Юності, вулицях Єсеніна і Губкіна, а також на території мікрорайону Харківська гора.