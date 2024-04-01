Найабсурдніші правки: в Раді пояснили, як нардепи можуть розширити можливості для ухилянтів

Народний депутат Федір Веніславський поскаржився на колег, які реєстрували законодавчі пропозиції на декілька сторінок, проте правки були однакові. На його думку, нардепи затягують процес, аби не посилювати мобілізацію.

До нового законопроєкту про мобілізацію деякі нардепи подавали правки, які розширюють можливості для уникнення призову. Про це повідомив нардеп, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі "24 Каналу".

Веніславський зауважив, що найбільше вражало, коли деякі нардепи реєстрували законодавчі пропозиції на декілька сторінок, проте правки були однакові. На його думку, це зловживання права на законодавчу ініціативу, спрямоване на затягування процесу.

Тоді як найбільш незрозумілим для нього було те, що певні депутати намагалися подати пропозиції, які розширюють можливості для уникнення призову. Йдеться про пропозицію збільшити перелік категорій, які мають право на відстрочку чи бронювання.

"Ці законодавчі пропозиції деколи доходили до такого парадоксального сценарію, коли ми з колегами говорили, що закон перетворюється, якщо їх враховувати, не на закон на мобілізацію, а на закон про сприяння можливості ухилення від призову за мобілізацію для тих, хто не хоче служити", — сказав Федір Веніславський.

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Нагадаємо, в Україні існує два варіанти бронювання військовозобовʼязаних громадян підприємствами. Йдеться про бронь від 50% та до 50% працівників. Крім цього, аби мати можливість забронювати власних працівників підприємство повинно відповідати певним критеріям.

Раніше заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Роман Боднар повідомив, що поліція може примусово доставляти до ТЦК ухилянтів, які офіційно перебувають у розшуку. Наразі на Прикарпатті шукають близько 39 тисяч чоловіків.