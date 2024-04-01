"Здетонувала в повітрі": у Саратовській області РФ впали уламки ракети Х-101, — ЗМІ (фото)

За даними російських медіа, один з уламків ракети впав за 400 метрів від житлового будинку в місті Красноармійськ. Місцева влада не коментує інцидент.

На території Саратовської області Російської Федерації було виявлено уламки крилатої ракети X-101. Про це пише російське інтернет-видання Astra.

Як зазначають журналісти, місцеві саратовські Telegram-канали опублікували знімки уламків, заявивши, що це "збитий український безпілотник". Однак, за даними медіа, о 7 ранку 31 березня в полі на території міста Красноармійськ Саратовської області було знайдено частини ракети Х-101.

Місцеві пабліки пишуть про "збитий український безпілотник" Фото: Соцмережi

"Під час пуску бойова частина стратегічної ракети здетонувала в повітрі, а уламки впали на територію Красноармійська", — йдеться в публікації.

За інформацією видання, один з уламків упав за 400 метрів від житлового будинку. Повідомляється, що обійшлося без постраждалих.

Уламок ракети X-101 у Красноармійському Фото: Соцмережi Уламок ракети X-101 у Красноармійському Фото: Соцмережi

Місцева влада Саратовської області ніяк не прокоментувала подію.

Нагадаємо, 28 березня росЗМІ повідомили, що на території Бєлгородської області російський літак скинув ще одну авіабомбу ФАБ-500. За даними журналістів, боєприпас виявлено в районі села Безсонівка.

Згідно з інформацією медіа від 1 квітня, за останні два тижні на території Бєлгородської області було зафіксовано 16 випадків "непланового скидання" авіабомб. ЗМІ зазначили, що низька якість бомб допомагає бєлгородцям уникнути серйозних наслідків.