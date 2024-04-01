"Тимчасове затишшя": у ЗСУ відповіли, нащо Росія взяла паузу в масованих обстрілах (відео)

У Повітряних силах пояснили, що російські війська не завдають масованих ударів, бо вони зайняті. Військові фіксують "поодинокі атаки", але цілодобово моніторять ситуацію та перебувають у готовності.

ЗС РФ свідомо взяли невелику перерву у масованих атаках по Україні. Про це в ефірі телемарафону 1 квітня розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Насправді Shahed — це досить недешева зброя. Звісно, ворог після останніх своїх атак, здійснених днями, аналізує зокрема інформацію про застосування попередніх засобів вогневого ураження. Вони проводять аналіз, розвідку, виявляють шляхи/маршрути, де вони застосовували, де розташовані наші ППО, радіолокаційні станції", — зазначив військовий.

Він пояснив, що під час пусків ЗСУ фіксують вздовж кордону активність російської авіації, зокрема розвідувальних літаків. Вони також озброєні, наприклад, протирадіолокаційними ракетами.

Євлаш пояснив перерву у масованих атаках тим, що РФ зайнята плануванням нових ударів і накопиченням засобів ураження. Він запевнив, що Росія не спроможна постійно здійснювати масовані обстріли України.

"Тому от саме зараз ми бачимо таке тимчасове затишшя. Однак час від часу ми бачимо і поодинокі атаки. Як сьогодні було три безпілотники типу Shahed. Тому ми в готовності й моніторимо разом із партнерами ситуацію 24/7", — додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що днями до Росії прибув новий рейс з Ірану. Вона попередила, що запаси ворожої зброї могли поповнитись.

У Defense Express назвали три пріоритети ЗС РФ у новій стратегії ударів по Україні.