"Ці бомби несуть небезпеку": ЗСУ можуть протидіяти ФАБ-1500, — Повітряні сили

За словами представника ЗС Іллі Євлаша, у ворога дуже велика кількість авіабомб, які вони наразі модернізують, знімають зі зберігання і продовжують застосовувати по території України.

Російські військові почали широкомасштабне застосування авіаційних бомб для завдавання ударів по українській території. Згідно із заявою офіційних джерел, планується використання не тільки легших ФАБ-250, а й потужніших ФАБ-1500. Ці бомби мають значну руйнівну силу, і недооцінювати їхній потенціал недоцільно. Про це повідомив представник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш у коментарі виданню "24 Канал".

За його словами, російські військові розраховують на те, що українська сторона витратить усі свої ресурси. Водночас українське керівництво активно розробляє стратегії ефективного та розумного використання своїх систем.

Російські представники висловили намір почати масове виробництво і застосування бомб калібру ФАБ-1500, які відрізняються від ФАБ-250, що використовуються нині, лише більшим розміром.

"Вони є дуже потужними. На прикладі Київської області, ми бачимо, які руйнування можуть нести ці бомби, вони можуть з легкістю скласти багатоповерховий панельний будинок, або знести з лиця землі "хрущовку". Ці бомби несуть небезпеку, їх не можна недооцінювати", — зазначив Євлаш.

Представник Повітряних сил Збройних Сил України заявив, що попри велику кількість таких бомб у противника, українська сторона здатна з ними впоратися. Однак він зауважив, що ворог активно модернізує та продовжує використовувати їх проти української території. Як приклад він навів випадок у районі Авдіївки, де за один день противник випустив до 100 авіабомб. Згідно з його словами, Росія розраховує на те, що Україна вичерпає всі свої ракетні можливості у відповідь на ці бомбардування.

"Тут найефективніша тактика — це боротися саме з носіями цих бомб. Адже, якщо ми будемо витрачати весь свій арсенал на ці бомби, то зможемо побачити ту ситуацію, яка була на початку повномасштабного вторгнення, коли російська авіація безкарно залітала на нашу територію і скидала бомби на мирні міста", — прокоментував Євлаш.

Керівництво Повітряних Сил, Головне Управління Розвідки та Служба Безпеки України активно розробляє стратегії ефективного та розумного використання українських систем. Однак необхідно зазначити, що деякі потужні та сучасні види озброєння, які нині застосовуються, на жаль, поки що не виробляються самостійно в Україні.

Нагадаємо, 1 квітня, як заявили в ISW, війська РФ зможуть розпочати масштабний наступ на одному оперативному напрямку. Обмеженість людських ресурсів і планування, на думку американських аналітиків, не дадуть змоги російським окупантам завдати удару на кількох напрямках одночасно.