13 танків, "БУК" і "Гради": що бійці Нацгвардії знищили в останній тиждень березня

За словами Ігоря Клименка, бійці Нацгвардії заздалегідь виявляють спроби штурмувати українські позиції та знищують російських окупантів і їх техніку ще на підході.

За останній тиждень березня підрозділи Національної гвардії України знищили понад пів сотні артилерійських систем ворога, 13 танків та 2 російські "Гради". Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Протягом минулого тижня гвардійці мінуснули: 58 артилерійських систем, 44 одиниці автомобільної техніки, 37 одиниць броньованої техніки, 13 танків, 11 бліндажів противник, 8 складів боєкомплекту, 6 засобів РЕБ. Крім того, знищено ворожі ЗРК "ТОР-М2", ЗРК "БУК-М1", а також 2 одиниці РСЗВ "Град", — написав Клименко.

Він уточнив, що бійці Національної гвардії України утримують позиції попри намагання ворога прорватися, а також заздалегідь виявляють спроби штурмів окупантів та знищують їх на підході.

Знищена бійцями Нацгвардії ворожа техніка в останній тиждень березня Фото: Ігор Клименко/Telegram

Нагадаємо, 1 квітня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк розповів, що системи протиповітряної оборони Сухопутних військ України знешкодили 326 ворожих БпЛА. З них найбільшу кількість становлять дрони-камікадзе іранського виробництва "Shahed".

В цей же день російське медіа ASTRA повідомила, що російська авіація скинула ще дві авіаційні бомби вагою по 500 кілограмів із фугасною боєголовкою в Бєлгородській області.