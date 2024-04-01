"Долітають за 40 секунд": ЗС РФ посилили обстріли Харкова і б'ють новими снарядами, — мер

Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти не підійшли ближче до міста, але застосовують зброю більшого радіуса дії. З його слів, ціль ворога — залякати харків’ян.

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що ЗС РФ посилили обстріли міста та почали застосовувати для цього нові снаряди. Деталі відомі з його інтерв’ю LIGAnet від 1 квітня.

Харківський мер підтвердив, що російські окупанти атакували місто новою зброєю. Зокрема, нею завдавали ударів 27 та 28 березня.

"Росіяни не підійшли ближче до міста. Але використовують новий снаряд більшого радіуса дії", — пояснив Терехов.

З його слів, переважно Харків обстрілюють з території Бєлгородської області.

"Найчастіше б'ють С-300 саме з Бєлгородської області. Ці снаряди за 40 секунд долітають до Харкова", — розповів чиновник.

Він повідомив, що також Росія стала частіше атакувати Харків дронами типу Shahed. Терехов зазначив, що раніше такого не було.

"Є влучання у житлові будинки, нафтобазу. Щось наше ППО може збити. Але, на жаль, безпілотники ще долітають", — заявив він.

На запитання, чому ЗС РФ посилили обстріли Харкова, мер відповів, що ворожих планів не знає.

"Вже зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура, приватна теж розтрощена. Росія хоче нас залякати, але це неможливо. За два роки ми бачили різні рівні загроз, починаючи з ДРГ у самому Харкові. Були часи, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 000", — розповів він.

Терехов підтвердив, що ситуація для енергетики "дуже важка". Однак, з його слів, у місті "ніхто не опускає руки": пункти незламності працюють цілодобово, а у школах безплатно годують людей.

"Ми переживали й складніші часи — переживемо і ці", — запевнив міський голова.

Нагадаємо, також міський голова Харкова Ігор Терехов дав чітку відповідь, чи буде повторний наступ ЗС РФ на місто.

Харківський мер назвав суму, яка необхідна для відбудови міста. Він попередив, що з кожним днем грошей потрібно все більше.