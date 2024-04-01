Бої за Часів Яр: РФ зайняла панівні висоти, цього не можна було допускати, — DeepState (карта)

Позиції, які зайняли окупанти, відкривають їм оперативний простір для подальшого просування. За словами аналітика Романа Погорілого, з цих причин Часів Яр важливо утримувати і не дати росіянам там закріпитися.

Збройні Сили Російської Федерації вже зайшли на висоти Часового Яру у Бахмутському районі Донецької області. Тривають важкі бої за село Іванівське, яке знаходиться біля Часового Яру. Про це повідомив співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, окупанти вже не вперше говорять, що нібито повністю контролюють цей населений пункт, однак це не так. ЗСУ стримують там натиск ворога.

Водночас Погорілий вважає, що росіян не можна було так близько допускати до Часового Яру, адже раніше українські сили заявляли про зведення інженерно-фортифікаційних споруд в районі міста для оборони. За умови, що окупанти дісталися міста, це питання є відкритим.

"Зараз вони просунулися східніше до населеного пункту, тобто впритул, і північніше до Іванівського. Тобто вони зайшли на висоту, яка знаходиться північніше від села, що ставить в неприємну ситуацію, як бійців, які перебувають в селі, так і логістику", — розказав аналітик.

Ситуація поблизу Часового Яру станом на 1 квітня. Карта DeepState Фото: DeepState

Погорілий також пояснив, що висоти в районі Часового Яру важливі самим своїм розташуванням.

"Це відкриває московитам оперативний простір для просування. Тому Часів Яр важливо утримувати, важливо обороняти і не дати московитам там закріпитися. Це дає можливість великого зорового і вогневого контролю населених пунктів, які знаходяться навколо. Відповідно це дає можливість рухатися в напрямку Костянтинівки, теж великого міста", — заявив аналітик DeepState.

Він також додав, що у ЗС РФ на цьому напрямку є велика кількість втрат як у техніці, так і у піхоті. Російські військові вдаються до обстрілів міста авіабомбами, артилерією та іншими засобами вогневого ураження.

Ситуацію поблизу Часового Яру Роман Погорілий прокоментував для матеріалу Фокусу. Він розказав, що після Часового Яру окупантам відкривається шлях до Костянтинівки, а звідти і до Краматорська. Саме з цих причин оборона Часово Яру є стратегічно важливою.

Нагадаємо, 31 березня аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ЗС РФ просунулися на південний захід від Новомихайлівки у Донецькій області.

29 березня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни, ймовірно, готуються до наступу по лінії боєзіткнення Запорізької області. Окупанти перекидають техніку в бік Запоріжжя.