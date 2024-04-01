"Як погода": адміністраторка Telegram-каналу отримала термін за публікацію місць вручення повісток

Суд розцінив діяльність жінки як перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Вона повністю визнала свою провину, тому замість п'яти років в'язниці отримала два роки умовно.

Адміністраторку Telegram-каналу в Луцьку засуджено до двох років умовного терміну за розміщення інформації про місця видачі повісток співробітниками територіальних центрів комплектації та соцпідтримки (ТЦК і СП). Про це йдеться в рішенні Рожищенського районного суду Волинської області від 28 березня.

Так, суд у Луцьку визнав винною жінку, яка вела Telegram-канал, що попереджав про місця видачі повісток, у вчиненні перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, як зазначено в рішенні суду.

Канал запустили восени минулого року, а з 28 січня його перейменували на "Волинь погода". Жінка публікувала короткі повідомлення із зазначенням місць, де видавали повістки в Луцьку та області. Також підписникам пропонувалося написати в коментарі про те, яка в місті "погода", маючи на увазі ситуацію з наявністю представників ТЦК у тих чи інших районах Волинської області.

Слідство стверджує, що поширення інформації про місця проведення мобілізаційних заходів серед військовозобов'язаних перешкоджало законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, створюючи перешкоди для укомплектування збройних сил.

На суді обвинувачена визнала свою провину, і суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з прокурором.

Суд також призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років, але звільнив від відбування покарання за умови дотримання іспитового строку у два роки без вчинення нових злочинів та виконання покладених обов'язків.

Протягом двох років вона повинна буде періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу, а також не змінювати місце проживання і не залишати країну без дозволу.

Зазначимо, що роботу її Telegram-каналу припинили правоохоронні органи.

"Шановні підписники, функціонування телеграм-каналу припинено правоохоронними органами. Діяльність цього та подібних телеграм-каналів перешкоджає законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, тому рекомендуємо не створювати подібні канали та не сприяти їхньому функціонуванню", — йдеться в останньому повідомленні каналу, датованому 12 лютого.

Нагадаємо, 20 березня у Волинській області на один рік позбавлення волі засудили військовозобов'язаного чоловіка, у якого відсутня ключиця. Такий вирок він отримав за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) після отримання повістки.

Раніше Фокус із посиланням на вирок Тячівського районного суду Закарпатської області від 8 березня повідомив, що мешканець Закарпаття відмовився від мобілізаційного розпорядження і поніс за це відповідальність майже рік потому.