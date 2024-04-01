Можуть навчати: в ЄС пояснили слова Макрона про введення військ в Україну

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, навчання українських військових може затягуватися через час, який йде на перекидання військ через Європу. Швидше було б навчати українських захисників на їхній території.

Військові з країн Євросоюзу не братимуть участі в бойових діях в Україні, але можуть бути відправлені на територію країни для прискорення процесу навчання українських військовослужбовців. Про це розповів міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю австрійській газеті Die Presse, опублікованому 1 квітня.

Очільник оборонного відомства висловив думку, що зараз кожна країна-член НАТО вже має своїх представників в Україні, таких як військові аташе або фахівці, які періодично приїжджають у країну. За його словами, ідея, висунута французьким лідером Емманюелем Макроном щодо відправлення військ в Україну, стосувалася переважно сфери навчання.

Певкур наголосив, що йдеться виключно про надання навчання українським військовим на їхній власній території. Як приклад він навів ситуацію, коли українські військові проходять навчання у Великій Британії, Естонії та Польщі.

"Ми задаємося питанням, чи не могли б ми зробити те ж саме в Україні, щоб прискорити процес навчання, враховуючи, що кожне переміщення через кордон займає певний час. Але це не означає, що європейські солдати воюватимуть в окопах в Україні", — пояснив Певкур.

Що заявляв Макрон

У лютому 2024 року французький президент Емманюель Макрон повідомив, що припускає можливість вирушення західних військових на територію України. Реакція Німеччини на таку заяву була різко негативною, натомість інші країни — наприклад, з Балтії — погодилися, що так дійсно можна зробити. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку подякував підтримці європейського колеги.

Згодом заяву про введення підрозділу дещо уточнили. Зокрема, було зазначено, що воювати вони не будуть. За даними ЗМІ, війська можуть охороняти порт в Одесі або займуться розмінуванням.

Тим часом перед французами виступив віцеспікер і російський пропагандист Петро Толстой. Росіянин заявив, що ЗС РФ уб'ють усіх французів в Україні. Також пригрозив ядерною боєголовкою, яка нібито долетить до Парижа за 2 хвилини.