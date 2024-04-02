Російські війська атакували Україну дронами-камікадзе: де чули вибухи (карта)

Повітряну тривогу було оголошено в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях.

У ніч на 2 квітня російські війська атакували українські міста дронами камікадзе. Про загрозу в Херсонській і Дніпропетровській областях о 01:26 ночі повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Уже о 01:41 ночі стало відомо, що групу ворожих доронів було помічено в Дніпропетровській області. БПЛА рухалися в бік Дніпра. Потім вони підлетіли безпосередньо до обласного центру.

Як повідомив Telegram-канал"Дніпро Оперативний| Війна" про вибухи в місті.

Уже о 02:27 ночі безпілотники полетіли в бік Павлограда. Також через десять хвилин Повітряні сили повідомили про нову групу "Шахедів", які були помічені біля Кривого Рогу.

Пізніше тривогу було оголошено в Харківській області. ЗСУ зафіксували запуск росіянами керованої авіабомби для удару по регіону. Також тривогу оголосили в Запорізькій і Сумській областях.

"Кіровоградська область рух ударних БПЛА у вашому напрямку з Дніпропетровщини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", — зазначили Повітряні сили о 02:48 ночі.

Тільки о 03:30 ночі ЗСУ оголосили про відбій повітряної тривоги.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія випустила по Києву п'ять ракет "Циркон" з початку року. За словами начальника КГВА Сергія Попка, було неймовірно важко, але Київ витримав ці удари. Глава адміністрації підкреслив, що страшно навіть уявити наслідки, якби всі ці потужні засоби ураження досягли своїх цілей.

Також Повітряні сили повідомляли, що ЗСУ можуть протидіяти ФАБ-1500. За словами речника ЗС Іллі Євлаша, у ворога дуже велика кількість авіабомб, які вони наразі модернізують, знімають зі зберігання та продовжують застосовувати по території України.