Окупанти наступають в районі Авдіївки та на лівому березі в Херсонській області, – ISW (карта)

Російські війська під час атак поблизу Іванівського за останні дні могли втратити 5-6 одиниць бронетехніки.

На тлі продовження 1 квітня позиційних боїв уздовж всієї лінії зіткнення російські війська просунулися поблизу Авдіївки та на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 1 квітня.

Війська окупантів просунулися на захід від Бахмута, але фахівці ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень. Такі дані американські аналітики наводять з посиланням на російські джерела.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 квітня, показали наслідки невдалого наступу російської бронетехніки на Іванівське (між Часовим Яром та Бахмутом). Один з російських військових блогерів стверджує, що російські війська під час атак поблизу Іванівського за останні дні втратили 5-6 одиниць бронетехніки.

Фото: ISW

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ у напрямках на південний захід і захід від Авдіївки. На геолокаційних кадрах, опублікованих 31 березня, можна побачити, що їхні підрозділи просунулися в Водяному вулицею Гагаріна. Окупанти вийшли на західну околицю населеного пункту.

На захід від Тоненького також були спроби російських військ пройти далі. Російські війська намагалися додатково просуватися на захід від села. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані в період з 30 березня по 1 квітня.

Фото: ISW

Один із блогерів РФ поскаржився, що некомпетентні російські командири тактичного рівня заважають просуванню окупантів у районі Авдіївки. Вони більше зацікавлені у власних інтересах та просуванні своєї кар’єри, ніж у захисті своїх людей.

Позиційні бойові дії 1 квітня тривали на південний захід та захід від Донецька. Підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не було.

Бої тривали на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки, а також біля Побєди. На ділянці кордону Донецько-Запорізької області також тривали позиційні бої, не зафіксовано підтверджених змін лінії фронту.

Фото: ISW

Російські війська просунулися на захід Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було. На північний захід від Вербового та поблизу Роботиного й надалі тривають позиційні бої.

Геолокаційна фіксація, опублікована 31 березня, демонструє те, що російські окупаційні підрозділи незначно просунулися на північ від Козачих Лагерів (3 км від річки Дніпро на східному березі Херсонської області), хоча це малоймовірно протягом останньої доби.

Російські та українські сили повідомляли, що тривають й надалі бої у Кринках.

Фото: ISW

Нагадаємо, 1 квітня ЗСУ знищили танкову колону військ РФ. Виконали роботу бійців 14-го окремого полку по військовій техніці російських окупантів за допомогою ударних безпілотників.