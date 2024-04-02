Загроза ДРГ у Києві: у столиці побільшало поліції та посилился перевірки громадян

В метро Києва застосовують й ручні металодетектори. Правоохоронці не зупинятимуть усіх підряд пасажирів для перевірки.

Від 23 березня на території Києва посилено наряди поліції, які патрулюють місто. В поліції української столиці ТСН повідомили подробиці.

Рада оборони Києва звернула увагу на посилення безпекових заходів. Вони діятимуть у місцях скупчення людей. Це театри, станції метрополітену, кінотеатри, залізничні вокзали, торговельні центри.

Збільшили кількість нарядів, тобто кількість поліцейських зі зброєю по місту загалом. Також у центрі уваги опинилися й торговельно-розважальні центри. Правоохоронці чергують поблизу цих об’єктів. Контролюють вони й маршрути, які ведуть до місць, де масово відпочивають або проводять дозвілля містяни.

В метро Києва застосовують металошукачі. Практично на усіх станціях метрополітену столиці є такі пристрої, вони використовувалися раніше й під час війни також. Правоохоронці не зупинятимуть усіх підряд пасажирів для перевірки.

Правоохоронці розповіли, що вибірково використовують ручні металодетектори. Це відбувається, якщо помічають підозрілу особу, то зупиняють її для перевірки. За допомогою металошукачів з’ясовують, чи є в речах людини заборонені предмети або зброя.

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