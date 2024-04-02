ЗС РФ захопили Водяне біля Авдіївки: в ISW розповіли про бої на фронті (карта)

Окупація Водяного може дозволити ворогу розвивати наступні атаки в напрямку Первомайського, розповіли аналітики Інституту вивчення війни. Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні не коментував інформацію про можливе захоплення населеного пункту.

Збройні сили Російської Федерації пішли в наступ та просунулися в районі Авдіївки Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 1 квітня.

"Російські війська нещодавно підтвердили наступ на південний захід і захід від Авдіївки", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами за 31 березня, російські підрозділи 9-ї ОМСБр ("ДНР") просунулися вулицею Гагаріна у Водяному та вийшли на західну околицю населеного пункту. За словами російських військкорів, ЗС РФ нібито повністю контролюють Водяне, що дозволить їм розвивати нові атаки в напрямку Первомайського.

Відповідно до геолокаційних кадрів з 30 березня по 1 квітня, росіяни намагалися додатково просунутися на захід від Тоненького. 30 березня окупанти намагалися наступати за підтримки бронетехніки, проте операція була невдалою. У Forbes назвали цю атаку "танковою різаниною" та зауважили, що ЗС РФ втратили 12 танків з 36, задіяних у штурмі.

Українські та російські джерела наголосили, що позиційні бої продовжуються біля населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Невельське, Первомайське.

Аналітики додали, що російський військкор поскаржився, що некомпетентні російські командири заважають військовим просуватися в районі Авдіївки. За його словами, командири більше зацікавлені в просуванні своєї кар'єри, ніж у захисті своїх людей.

Авдіївський напрямок

Ситуація на Авдіївському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку противник намагався вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій. Проте українці відбили десять російських атак у районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області.

Нагадаємо, 1 квітня у ЗМІ повідомили, що під Авдіївкою Донецької області українські військові відбили одну з наймасштабніших танкових атак від початку повномасштабного вторгнення. В результаті ворог зазнав втрат у техніці та особовому складі.

Того ж дня генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що росіяни не можуть повною мірою скористатися окупацією Авдіївки Донецької області. За його словами, противник не має на це необхідних спроможностей.