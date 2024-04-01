"Авдіївська різанина": російські окупанти нажахані новим боєприпасом дронів ЗСУ (фото)

Росіяни розповідають "страшилки", ніби ці боєприпаси розлітаються на кільця та ріжуть їх. Але ймовірніше за все вони просто розлітаються на уламки.

Related video

Російські окупанти на Авдіївському напрямі помітили нові боєприпаси українських дронів-камікадзе, котрі, за їхніми словами, здатні розрізати людину на частини. Про це розповіли в Telegram-каналі Pravda Gerashchenko з посиланням на неназвані російські джерела.

На наведених фото можна побачити циліндричний боєприпас, який складається з зазубрених кілець на білому стрижні, скріплений з трьох боків. Ймовірно, кільця під час вибуху розпадаються на окремі уламки.

Важливо

Зеленський три години говорив з військовими та урядовцями про дрони: деталі (фото)

Російський Telegram-канал "Разработчик БПЛА" згодом теж розповів про цю бойову частину дронів ЗСУ. За його словами, вона раніше використовувалася зі звичайними FPV-дронами, а зараз їх скидає більший український безпілотник "Баба Яга". Вибух ініціює граната всередині БЧ.

Росіяни повідомляють, що кільця не ламаються під час вибуху, а розлітаються цілими й спричиняють важкі каліцтва. Автор каналу називає таку зброю ефективною, проте вважає, що БЧ не працює як дискова пилка, натомість повністю розлітається на уламки.

Боєприпас у розібраному стані Фото: Telegram

Насправді боєприпаси не такі вже нові та були помічені російськими окупантами ще в листопаді минулого року. Ймовірно, зараз бурхливу реакцію росіян вони викликали через зміну місця або засобу застосування. Тоді дрон з подібним боєприпасом використовували як пастку. Безпілотник падав і "прикидався мертвим". Коли до нього наближалися та намагалися зачепити він вибухав. За словами окупантів, це відбувалося за наявного каналу відеозв’язку, тобто за командою оператора.

Ця тактика визнана росіянами дієвою. Безпілотник у нерухомому стані витрачає набагато менше енергії та веде відеоспостереження. Через те, що маршрут дрона до цілі у разі її виявлення дуже короткий, супротивник не встигає помітити дрон та зорієнтуватися.

"Простий приклад – маємо 5 Вт передавач. Закон радіо – скільки в ефір, стільки й у тепло. тобто споживання 10 Вт. Припустимо, АКБ дрона на 24 В та 5 А/год. Струм споживання передавача = 10 Вт / 24 В = 0,42 А. Час роботи від повного акумулятора = 5 А/год/0,42 А = 12,2 години", — зазначає автор.

В такому режимі, навіть з урахування витрат на політ, дрон може вести відеоспостереження кілька годин. Якщо ж спостереження нема і працює тільки режим підриву, дрон, за словами автора, може чекати місяці. Але, схоже, зараз ці боєприпаси ЗСУ використовують більш активним чином.

Нещодавно повідомлялося, що український виробник дронів-камікадзе "Дикі шершні" комплектує власні безпілотники різними видами бойових частин виробництва іншої української компанії, Shock Wave Dynamics (SWD). Компанія виробляє так звані "холодні" боєприпаси, які постачаються без детонатора та вибухівки. Вони призначені для споряджання дронів в польових умовах військовими інженерами. Щоб підвищити коефіцієнт корисної дії боєприпасу, в SWD змінили його форму та розташування. У результаті під час вибуху утворюється менш щільне, але більш ефективне уламкове поле завдяки розширенню сектору ураження та зменшення неохоплених зон. У результаті уламки розлітаються горизонтальніше, менше їх іде в повітря або в землю.