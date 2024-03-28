"Наші Шай-Хулуди": дрони ЗСУ підсилили покращеними боєприпасами проти росіян (відео)

Українські зброярі створили бойові частини для БПЛА, які набагато краще за звичайні розкидують уламки під час вибуху. Це дозволить уражати більшу площу та завдавати сильнішої шкоди російській армії.

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Виробник дронів-камікадзе "Дикі шершні" протестував та комплектуватиме власні безпілотники різними видами бойових частин виробництва іншої української компанії, Shock Wave Dynamics (SWD). Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Дикі шершні" отримали велику партію потужних боєприпасів для FPV-дронів різних розмірів та типів, в тому числі осколкові, фугасні та з ударним ядром. Посилені безпілотники вже відправили на передову для тестування.

"Хлопці виробили вже величезну кількість вибухівки, вона відтестована і сертифікована. Будемо тепер комплектувати наші дрони одразу бойовою частиною" — йдеться у відеоповідомленні.

У соціальній мережі Instagram SWD розповідає про бойову частину дронів. Компанія виробляє так звані "холодні" боєприпаси, які постачаються без детонатора і вибухівки. Вони призначені для споряджання дронів в польових умовах військовими інженерами. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія виробляє бойову частину та постачає її у війська. Серед боєприпасів — уламкові, кумулятивні, універсальні та спеціальні. Всі БЧ мають специфічні властивості, адаптовані під конкретні випадки використання.

"Це наш Шай-Хулуд", — підписали виробники один з кумулятивних боєприпасів, натякаючи на схожість з червами із фільму "Дюна".

Своєю основною ціллю компанія називає підвищення ефективності кожного дрона-камікадзе, котрий застосовується на полі бою. Цього досягають шляхом створення оптимальних секторів ураження, оптимізації маси, балансу між вибуховою речовиною, кількістю, вагою та швидкістю елементів ураження.

"Також ми створюємо таку ергономіку бойових частин, що мінімізує час на споряджання в польових умовах. наша компанія постійно вдосконалює наявні та розробляє нові вироби, опираючись на зворотний зв'язок безпосередньо з поля бою", — розповідає представник SWD.

Уламково-фугасна частина для FPV-дронів я новим виробом SWD. Конструктори вважають, що останнім часом на дронах камікадзе використовується неоптимальна уламково-фугасна БЧ. Звичайний заряд циліндричної форми закріплений вздовж осі дрона. Такі боєприпаси мають досить вузьку смугу поширення уламків, які формують досить щільну, але вузьку смугу. За такого розподілу більшість уламків можуть полетіти у небо або ж в ґрунт.

Щоб підвищити коефіцієнт корисної дії боєприпасу, у SWD змінили його форму та розташування. В результаті під час вибуху утворюється менш щільне, але більш ефективне уламкове поле завдяки розширенню сектору ураження та зменшення неохоплених зон. У результаті уламки розлітаються більш горизонтально, менше їх йде у повітря або в землю. Цим досягається більш ефективне ураження цілей за перешкодою, наприклад, всередині транспортного засобу.

На рівні землі класична й заряд теж працює не надто ефективно, його поле ураження відчутно обмежене. Ширший сектор ураження дозволяє уламкам уразити більше цілей, наприклад, російських військових, які стоять на землі.

Конструкція оболонки боєприпасу сконструйована таким чином, щоб забезпечити максимальну щільність рівномірно розташованих елементів ураження. Щоб отримати максимальний ККД від енергії вибуху та забезпечити максимальну швидкість уламків, між ними та вибуховою речовиною розташований лайнер з пластику та парафіну. Елемент ураження — сфера масою 0,9 грама. Кількість уламків — 576 штук. Для більшої швидкості заряд кріпиться на легко знімних стрічках типу "липучка".

У ЗСУ також активно працюють над захистом від російських FPV-дронів. Командир 414 окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем Роберт Бровді з позивним "Мадяр" розповів про створення антидронового "щита" біля села Кринки Херсонської області.