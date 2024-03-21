ЗСУ створили "щит", що виявляє та знищує 77% російських дронів FPV: росіяни підтверджують
Комплексний захист радіоелектронної розвідки та боротьби дозволяє знешкодити більшість російських дронів-камікадзе. Система вдосконалюється та розповсюджується на інші ділянки фронту.
Збройні сили України у Херсонській області, на лівому березі Дніпра, біля села Кринки, створили систему захисту від російських безпілотників, яка виявляє та знищує близько 77% з них. Про це розповів у своєму Telegram-каналі командир 414 окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем Роберт Бровді з позивним "Мадяр".
Комбат не розповів про технічні подробиці створеного "щита", проте сказав, що підрозділ працює над збільшенням відсотка придушених дронів за допомогою засобів РЕБ, хоча стопроцентний результат.
Роберт Бровді розповів, що "вся смуга фронту має бути у короткі терміни закрита сотнями екіпажів радіоелектронної розвідки". Це потрібно для організації ефективної взаємодії систем з метою знищення дронів перевіреними на практиці методами. Також він зауважив, що батальйон "Птахи Мадяра" вже навчив 162 операторів РЕР з 81 військового підрозділу ЗСУ та забезпечив їх комплексами РЕР, які будуть працювати на різних ділянках фронту.
"Все обладнання побудоване у майстерні Птахів Мадяра зі складників, придбаних за Народні кошти", — каже "Мадяр".
Ефективність систем радіоелектронної розвідки та боротьби підтвердили російські окупанти. Як доказ своїх слів "Мадяр" наводить повідомлення в Telegram російського блогера Володимира Романова ("Romanov Лайт").
"На напрямку є дуже багато FPV-дронів "Судний день", проте ефективність від них наближається до нуля. Причина в тому, що ці дрони вже тривалий час штампуються для роботи на одній частоті.
Противник вже давно цю частоту виявив та забезпечив практично весь ЛБС як на ділянці, так і на інших напрямках відповідним РЕБом. Як результат — переважна більшість дронів, що запускаються нашими операторами, не досягає цілей", — йдеться у повідомленні.
Бровді також розповів що "414 ОБУБАС переходить в режим посилених збірки комплексів РЕР "Кулібін" і навчання операторів з заявлених підрозділів ЗСУ". Роберт Бровді запросив військових робити заявки на комплекси та навчання.
Ефективно боротися з дронами та користуватися ними підрозділу "Птахи Мадяра" допомагає хитрість. Нещодавно Роберт Бровбі поділився відео та розповіддю, як вдалося вполювати занадто жадібного російського окупанта.