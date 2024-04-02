Простояв 25 років: РФ повертає з кладовища транспортник Ан-124 для війни в Україні

Російські інженери планують модернізувати старі машини, оснастивши їх новими двигунами ПД-35 зі злітною тягою до 40 тонн.

Важкий транспортний літак Ан-124 "Руслан" доставили на авіаційний завод "Авиастар" в аеропорту "Ульяновськ-Восточный" для проведення відновлювальних робіт і модернізації. Як повідомили 1 квітня оглядачі Defence Blog із посиланням на російські ЗМІ, "Руслан" простояв 25 років на авіабазі Сеща, Брянської області РФ.

"Рішення про відновлення цих літаків підкреслює гостру потребу у надійних транспортних можливостях на тлі поточних проблем у матеріально-технічному забезпеченні та військовій логістичній інфраструктурі", — пишуть журналісти.

Після 25 років зберігання, повернення Ан-124 в льотний стан відповідає оперативним потребам російської армії, особливо в контексті викликів, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням і логістикою. Ці проблеми загострилися у зв'язку з оперативною обстановкою в Україні, де російська військова логістика зіткнулася з труднощами в підтримці ліній постачання.

Літак Ан-124 у Сещі. Джерело: соцмережі

Як у РФ можуть модернізувати український Ан-124

Ймовірно, військове керівництво РФ давно планувало використати старі літаки, особливо після того, як українські сили в серпні 2023 року атакували військовий аеродром у Пскові, знищивши кілька транспортних літаків Іл-76. Атака засвідчила, що Україна має оперативні можливості для завдавання ударів по військовій логістиці противника.

Незабаром після цього міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час наради з керівництвом Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) закликав подвоїти кількість транспортних літаків Ан-124-100 до 2025 року. Однак слід розуміти, що Росія фізично не може випускати нові машини, оскільки вони вироблялися в Україні на підприємстві "Антонова".

Тому Шойгу говорив про відновлення літаків, які перебувають фактично на авіаційних цвинтарях — для цього на Ан-124 встановлюватимуть нові російські двигуни ПД-35, замість українських Д-18Т. За інформацією росЗМІ, новий двигун збільшить злітну тягу літака до 40 тонн, — це практично вдвічі вище, як порівняти з Д-18Т з тягою на зльоті від 18 до 20 тонн.

Раніше повідомлялося, що у французької армії немає альтернативи українським транспортним літакам Ан-124. Через повномасштабну війну українські машини зайняті перевезеннями, тому французи законтрактувати їх майже не можуть.