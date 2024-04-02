Окупанти встановили бойовий модуль БППУ-1 на польську БМП у польових умовах (відео)

Встановлення модуля є дешевою модифікацією, що істотно підвищує можливості бронемашини. Таким чином польську BWP-1 переробили на БМП-1АМ "Басурманин" з 30-мм автоматичною гарматою 2А72.

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому зафіксовано процес встановлення баштового модуля БППУ-1 на захоплену в українських військових бойову машину піхоти БМП-1. Цей крок, судячи з усього, свідчить про можливості російських польових ремонтних об'єктів у проведенні нескладних модернізацій військової техніки. Про це написав польський оглядач Defence 24 Адам Свірковський.

Бронемашина, ймовірно є BWP-1 польського походження, що вказує на використання таких машин в українських збройних силах. Скільки машин цього типу було передано Україні, невідомо, але за різними оцінками — до кількох сотень одиниць.

Зазначається, що безлюдний баштовий модуль БППУ-1, ймовірно, був знятий з пошкодженої машини, наприклад, БТР-82А, що дає змогу швидко відновити працездатність бойової машини. Таким чином, польську BWP-1 переробили на БМП-1АМ "Басурманин", замінивши стару башту з 73-мм гарматою 2А28 "Грім" на безлюдний бойовий модуль БППУ-1.

Він оснащений універсальним прицілом ТКН-4ГА-01 з нічним баченням і лазерним далекоміром, а також озброєний стабілізованою 30-мм автоматичною гарматою 2А72 і спареним з нею 7,62-мм кулеметом ПКТМ. Крім нового озброєння було використано нову радіостанцію, навігаційну систему і двигун УТД-20С1 російського виробництва.

"Встановлення башти БТР-82А на БМП-1 є дешевою модифікацією, що істотно підвищує можливості машини. Маса башти БППУ-1 становить приблизно 1700 кг, що дозволяє зберегти як плавучість, так і інші технічні характеристики машини", — пише оглядач.

БМП-1АМ "Басурманин"

Водночас Свірковський наголосив, що проблемою залишається слабка броньованість БМП, яку не було покращено в рамках цієї модернізації.

Раніше повідомлялося, що у США компанія BAE Systems продемонструвала прототип перспективної багатоцільової броньованої машини (AMPV). Нова платформа може прийти на заміну M2 Bradley і буде сумісна з більш ніж 30 турельними системами.