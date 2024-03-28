У США представили новітній прототип багатоцільової броньованої машини AMPV

Експерти зазначають, що нова платформа може прийти на заміну M2 Bradley. Вона буде сумісна з більш ніж 30 турельних систем, включно з пілотними та безпілотними модулями.

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На виставці AUSA 2024 в американському штаті Алабама компанія BAE Systems продемонструвала прототип перспективної багатоцільової броньованої машини (AMPV), оснащеної пакетом обладнання для зовнішніх місій (ExMEP). Нова платформа отримає сумісність із великою кількістю найрізноманітнішого обладнання і може похвалитися відмінною універсальністю. Про це 27 березня повідомило видання Military Leak.

Устаткування ExMEP дає змогу інтегрувати з перспективною БМП більш ніж 30 турельних систем, включно з пілотними й безпілотними. Експерти вважають, що в майбутньому AMPV може прийти на заміну M2 Bradley, а розробники планують поставляти її не тільки на внутрішній ринок, а й активно освоювати зовнішні торгові майданчики.

"Я був одним із солдатів на полі бою, тому я можу сказати вам із перших вуст, наскільки важливо швидко впроваджувати сучасні можливості. Не відставати від швидко мінливих загроз на полі бою — ось мета AMPV з ExMEP", — сказав директор програми AMPV компанії BAE Systems Білл Шихі.

Під час релізу останній прототип БМП був обладнаний повністю безпілотною вежею UT30 і мав на озброєнні автоматичну 30-мм гармату Mk44S. Крім цього, на башті встановлено 7.62-мм кулемет і пускову установку для протитанкових керованих ракет Spike.

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Багатоцільова броньована машина — це програма армії США із заміни бронетранспортера M113 і сімейства машин. AMPV є підпроєктом програми бойових машин нового покоління. У 2014 році армія США обрала пропозицію BAE Systems зі створення безбаштового варіанту бойової машини Bradley для заміни понад 2800 машин M113, що перебувають на озброєнні. Ця програма необхідна для майбутньої бойової групи бронетанкової бригади і відповідатиме стратегії армії щодо захисту, мобільності, надійності та оперативної сумісності.

Нагадаємо, у США під час навчань продемонстрували стрільбу нового мінометного транспортера (МС) AMPV M1287. Машина, що озброєна грізним 120-мм мінометом M121 і використовує систему управління вогнем M95 Mortar Fire Control System.