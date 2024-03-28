В США представили новейший прототип многоцелевой бронированной машины AMPV

Эксперты отмечают, что новая платформа может прийти на замену M2 Bradley. Она будет совместима с более чем 30 турельных систем, включая обитаемые и беспилотные модули.

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На выставке AUSA 2024 в американском штате Алабама компания BAE Systems продемонстрировала прототип перспективной многоцелевой бронированной машины (AMPV), оснащенной пакетом оборудования для внешних миссий (ExMEP). Новая платформа получит совместимость с большим количеством самого разнообразного оборудования и может похвастать отличной универсальностью. Об этом 27 марта сообщило издание Military Leak.

Оборудование ExMEP позволяет интегрировать с перспективной БМП более чем 30 турельных систем, включая обитаемые и беспилотные. Эксперты полагают, что в будущем AMPV может прийти на замену M2 Bradley, а разработчики планируют поставлять ее не только на внутренний рынок, но и активно осваивать внешние торговые площадки.

"Я был одним из солдат на поле боя, поэтому я могу сказать вам из первых уст, насколько важно быстро внедрять современные возможности. Не отставать от быстро меняющихся угроз на поле боя — вот цель AMPV с ExMEP", — сказал директор программы AMPV компании BAE Systems Билл Шихи.

Во время релиза последний прототип БМП был оборудован полностью беспилотной башней UT30 и имел на вооружении автоматическую 30-мм пушку Mk44S. Кроме этого на башне установлены 7.62-мм пулемет и пусковая установка для противотанковых управляемых ракет Spike.

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Многоцелевая бронированная машина — это программа армии США по замене бронетранспортера M113 и семейства машин. AMPV является подпроектом программы боевых машин нового поколения. В 2014 году армия США выбрала предложение BAE Systems по созданию безбашенного варианта боевой машины Bradley для замены более 2800 машин M113, находящихся на вооружении. Эта программа необходима для будущего боевой группы бронетанковой бригады и будет отвечать стратегии армии по защите, мобильности, надежности и оперативной совместимости.

Напомним, в США во время учений продемонстрировали стрельбу нового минометного транспортера (МС) AMPV M1287. Машина, что вооружена грозным 120-мм минометом M121 и использует систему управления огнем M95 Mortar Fire Control System.