Знищення літака А-50 РФ: в Росії оприлюднили імена загиблих членів екіпажу (фото)

Судячи з некрологу, на борту літака А-50, який збили 23 лютого над територією Краснодарського краю, перебували щонайменше 10 членів екіпажу. Найстаршому з них 56 років, наймолодшому — 28.

В РФ 30 березня поховали екіпаж російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, який Сили оборони України "приземлили" над Азовським морем. Про загибель 10 російських льотчиків повідомили в мережі.

Судячи з некрологу, на борту збитого А-50У номер 42 перебували щонайменше 10 членів екіпажу.

Загинули командир літака, оператори, штурман, бортовий інжененр, радіст та інші.

Боровиков Валерій, майор, командир;

Чанцев Михайло, майор, помічник командира;

Провалов Олександр, капітан, штурман;

Васильєв Сергій, капітан, бортовий інженер;

Хрульов Дмитрій, прапорщик, старший повітряний радіст;

Федосов Сергій, майор, начальник розрахунку — старший смени;

Рулюк Олександр, майор, штурман наведення — оператор;

Тельманов Валерій, лейтенант, штурман наведення — оператор;

Белов Олексій, капітан, старший бортовий інженер — оператор;

Солдаткін Єгор, майор; бортовой инженер — оператор.

"Вечного полета героям! Иваново скорбит!", — йдеться в повідомленні.

До публікації додали фото загиблих окупантів. Найстаршому з них 56 років, наймолодшому — 28.

Знищення літака А-50У над Азовським морем 23 лютого

У п'ятницю 23 лютого стало відомо, що Україна збила другий літак А-50 ПКС РФ. ЗСУ використовували ЗРК С-200, щоб уразити літак. Цей комплекс був розроблений ще в 1960-х роках у СРСР.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук підтвердив успішну спецоперацію Сил оборони України. Російський літак А-50У вдалося "спіймати" за майже 300 км від лінії фронту.

Увечері того ж дня в ЗМІ повідомили, що росіяни могли попрощатися зі ще одним літаком. У Міноборони РФ не підтвердили це, але Оперативний штаб Краснодарського краю стверджував, що з радарів зникло два літальні об'єкти.