СБУ затримала агентку РФ, яка шпигувала за бойовою авіацією поблизу Кривого Рогу (фото)

Спецпризначенці упіймали шосту фігурантку агентурної мережі російських спецслужб, яка існувала на території Дніпропетровської та Донецької області. Цього разу затримали жінку, завданням якої було слідкувати за українськими літаками та передавати інформацію про місце розташування аеродромів.

Служба безпеки України затримала російську агентку, яка шпигувала за бойовими літаками Збройних сил України поблизу Кривого Рогу, відстежувала напрямки польотів бойової авіації ЗСУ та передавали усю необхідну інформацію кураторам з російських спецслужб. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Зловмисниця намагалась виявити військові аеродроми та місця базування української ППО поблизу Кривого Рогу. У разі виявлення "потрібних" об’єктів зловмисниця мала зафіксувати їх геолокації на електронних картах і "прозвітувати" до ФСБ", — йдеться у повідомленні.

В СБУ уточнили, що надана жінкою інформація могла б бути використана для ракетних ударів по цих цілях та запуску на ці аеродроми дронів-камікадзе типу Shahed.

"Щоб слідкувати за бойовою авіацією та протиповітряною обороною ЗСУ, зрадниця виходила на місцевість. Також вона намагалась виявити і приховано зафіксувати військову інфраструктуру. Комунікацію підтримувала у месенджері з кадровим співробітником ФСБ", — повідомили у відомстві.

Фігуранткою виявилась місцева мешканка — ідеологічна прихильниця р*шизму. У її помешканні знайшли мобільний телефон із доказами листувань з агресором.

СБУ затримала колаборантку, яка шпигувала за літаками ЗСУ поблизу Кривого Рогу Фото: СБУ

Жінка виявилась шостою фігуранткою агентурної мережі ФСБ, яку було викрито на початку цього року. Тоді у Дніпропетровській та Донецькій областях було затримано п’ятьох російських агентів. Серед них – інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині, які відстежували геолокації ЗСУ на прифронтових територіях.

Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 1 квітня у Києві Служба безпеки України затримала власника декількох підприємств у Бердянську з виробництва будматеріалів. Після окупації міста чоловік почав співпрацювати з російськими військами та постачати їм усе необхідне для виготовлення протитанкових залізобетонних конструкцій. У його помешканні виявили документи та інші речові докази злочинної співпраці з окупаційними військами.

Цього ж дня Служба безпеки України повідомила про підозру очільниці російського пропагандистського телеканалу "Russia Today" Маргариті Симоньян. Українські спецслужби звинувачують Симоньян у тому, що вона публічно закликала масово вбивати українських дітей, а також виступала за продовження бомбардування цивільної інфраструктури в Україні.