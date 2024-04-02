Бажана мета: наступний фронт Путіна знаходиться на Балканах, — Bloomberg

За даними журналістів, у Кремлі знають, що якщо країни-члени НАТО знову будуть втягнуті в підтримання порядку на неспокійних Балканах, вони будуть відвернені від підтримки України.

Протягом історії Росії її правителі завжди прагнули забезпечити перевагу над тим, що вони визначали як "ближнє зарубіжжя" своєї могутньої імперії. У сучасному світі військовий конфлікт в Україні є продовженням цієї стратегічної політики. Про це пише експерт Джеймс Ставрідіс для Bloomberg.

Він вважає, що в разі перемоги Путіна в Україні цілком логічним буде звернути увагу на Молдову як наступний крок на шляху до Східної Європи. Там уже знаходиться Придністров'я, де російські сепаратисти проголосили свою окупацію.

Однак, за його словами, для Кремля є й інша бажана мета — Західні Балкани. Ця ділянка території охоплює чотири стабільні члени НАТО: Хорватію, Албанію, Чорногорію і Північну Македонію. Однак Кремль також звертає увагу на інші потенційні цілі, такі як Сербія, Косово та етнічно розділена Боснія і Герцеговина.

"Як Путін може спробувати розширити російський вплив і підірвати взаємодію НАТО та ЄС у цьому важливому куточку Європи?", — пише аналітик.

На думку Ставрідіса, Путін усвідомлює, що якщо країни-члени НАТО знову втрутяться для підтримання стабільності на нестабільних Балканах, їхня увага буде відвернена від підтримки України.

Нагадаємо, що Росія могла почати працювати над створенням інформаційних умов, які дозволять їй у майбутньому здійснити ескалацію проти країн НАТО.