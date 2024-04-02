У РФ намагаються налагодити "імпортозаміщення" для підводних човнів: чого не вистачає російським АПЧ

Міністерство промисловості РФ оголосило три тендери на загальну суму в $10 млн. У межах програми російські розробники мають створити компоненти для силових установок і пристроїв електропостачання атомних субмарин.

Міністерство промисловості і торгівлі Росії оголосило три тендери на постачання запчастин для підводних човнів через проблеми з отриманням іноземних технологій на тлі економічних санкцій, накладених на РФ у зв'язку з вторгненням в Україну. Зокрема, йдеться про електронні компоненти для силових установок і пристроїв електропостачання. Про це 1 квітня повідомив ресурс Defense News.

Видання пише, що атомні підводні човни четвертого покоління "Ясень-М" потребують деталей для двигунів AEPS. У міністерстві пояснили, що під час розроблення в цьому вузлі використовували компоненти іноземного виробництва, оскільки вітчизняна промисловість не могла надати необхідні деталі.

Але через санкційні обмеження закупівлі комплектуючих з-за кордону стали неможливими. Для розв'язання цієї проблеми міністерство запропонувало створити модифікований AEPS на основі російських компонентів. Зокрема, виробники АПЛ потребують російських аналогів закордонних вузлів статичного перетворювача частоти з мікропроцесорною системою управління, а також силового щита з блоком комутації.

Тендер з "імпортозаміщення" цих запчастин склав 2 млн доларів, а орієнтовний термін впровадження нової системи — 2028 рік.

Дистанційне керування

Другий тендер вартістю понад 3 млн доларів передбачає створення пристроїв дистанційного керування автоматичними вимикачами, що забезпечують захист від електричних перевантажень, коротких замикань тощо. Наразі на деяких російських військових кораблях використовуються пристрої закордонних компаній, зокрема французької Schneider Electric і швейцарської ABB.

У міністерстві зазначили, що автоматичні вимикачі ВА16М російського виробництва не можуть повністю замінити вузли іноземного виробництва, оскільки не комплектуються пристроями дистанційного керування.

Роботи за цим потенційним контрактом мають бути завершені до 30 листопада 2026 року.

Аварійне електропостачання

Ще один тендер на 4,8 млн доларів передбачає модифікацію основних компонентів статичного перетворювача ПОС-650 для підводних човнів класів 955А "Борей-А" і 885М "Ясень-М". Це також замінить варіанти іноземного виробництва, які, як зазначають у міністерстві, важко дістати.

Згідно з технічною документацією, до основних вузлів, які нині є імпортними, належать:

модульний транзисторний комутатор;

силова комутаційна апаратура;

система управління верхнього рівня;

система вимірювання силових вихідних параметрів;

вузол фільтра змінного струму;

силові кабелі та з'єднувачі;

система охолодження.

Роботи за контрактом мають бути завершені до 26 листопада 2027 року, а впровадити нову продукцію хочуть у 2028-му році.

Нагадаємо, 9 лютого в Росії представили п'ятий ракетний підводний крейсер стратегічного призначення проєкту 955А "Борей-А" — "Князь Пожарський". Атомний підводний човен озброєний 16 міжконтинентальними балістичними ракетами підводного базування 3М30 системи "Булава".