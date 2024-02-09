РФ викотила п'ятий підводний човен класу "Борей-А" — крейсер "Князь Пожарский" (фото)

Атомний підводний човен озброєний балістичними ракетами 3М30 системи "Булава", які несуть по 6 надзвукових ядерних блоків індивідуального наведення, які маневрують і мають загальну масу 1,15 т.

Related video

П'ятий ракетний підводний крейсер стратегічного призначення проєкту 955А "Борей-А" — "Князь Пожарський", який побудували на підприємстві "Севмаш" для Військово-морського флоту Росії, виведено зі складального цеху і підготовлено до спуску на воду. Про це 9 лютого повідомили в Naval News.

Оглядачі пишуть, що захід було заплановано на 31 січня, але в термін росіянам вкластися не вдалося, тому церемонія відбулася 3 лютого. Операцію зі спуску на воду проведуть найближчими днями, після чого субмарину відбуксирують до причалу оснащення, де пройдуть заводські випробування і підготовка до державних ходових випробувань. Під час них крейсер "Князь Пожарский" тестуватиме своє озброєння, зокрема й основне: балістичні ракети 3М30 системи "Булава".

Що відомо про субмарину

Атомні підводні човни з балістичними ракетами або ПЛАРБ класу "Борей-А" призначені для завдавання удару по стратегічно важливих військово-промислових об'єктах противника. Вони мають довжину 170 м, підводну водотоннажність близько 24 000 т, основне озброєння — 16 міжконтинентальних балістичних ракет підводного базування 3М30 системи "Булава". Також озброєні шістьма 533-мм пусковими установками для торпед, протичовнових ракет і донних мін.

Технічні характеристики:

довжина — 170 м;

ширина — 14 м;

осадка — 10 м;

підводна швидкість — 29 вузлів, надводна — 15 вузлів;

екіпаж — 107 осіб;

автономність плавання — 90 днів.

Субмарини мають ядерну силову установку з реактором ОК-650В потужністю 170 МВт, яка приводить у рух паротурбінну установку потужністю близько 50 000 к. с., вперше застосовану на російських атомних підводних човнах. Вона забезпечує акустичну скритність, що є ключовим моментом для кораблів такого призначення.

Ще одна новинка субмарин класу "Борей-А" — гідролокаційна система МГК-600Б "Иртыш-Амфора-Борей", в якій використовується — знову ж таки вперше в Росії — сферична антена, встановлена на носі субмарини.

Що стосується основного озброєння, то комплекс "Булава" оснащений твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою морського базування. Як корисне навантаження ракета несе 6 надзвукових маневрових ядерних блоків індивідуального наведення загальною масою 1,15 т, здатних змінювати траєкторію польоту за висотою і курсом. На думку деяких експертів, ракет належить до квазібалістичного типу.

Нагадаємо, багатоцільовий атомний підводний човен "Иркутск" проєкту 949АМ Тихоокеанського флоту РФ після ремонту спустили на воду, а його модернізація триває. За даними ЗМІ, російська субмарина стане носієм так званих "гіперзвукових" ракет 3М22 "Циркон".