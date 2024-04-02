Водії маршруток у Херсоні працювали на російську розвідку, — СБУ (фото)

Фігуранти, як стверджують силовики, входили у довіру до працівників АЗС та магазинів, щоб дізнаватись, чи влучили російські ракети у потрібні ворогу місця. У помешканнях затриманих вилучили російську символіку та шеврони ЗС РФ.

Служба безпеки України затримала у Херсоні чотирьох агентів російських спецслужб, які збирали та передавали ворогу інформацію про базування Збройних сил України та розташування українських військових підрозділів. Двоє з них виявились водіями маршруток, ще двоє — диспетчерами автопарків. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Водії маршрутних автобусів, під час перевезення пасажирів відстежували переміщення та пункти прибуття військової техніки. Ще двоє – диспетчери автопарків. У вільний від роботи час вони обходили місто, де проводили дорозвідку "потрібних" об’єктів", — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб отримати необхідну інформацію про влучання російських ракет в потрібні ворогові об'єкти, фігуранти заводили довірливі розмови з персоналом АЗС та магазинів.

"Усю зібрану інформацію поплічники агресора передавали керівниці групи, яка далі "звітувала" до воєнної розвідки РФ (відомої як ГРУ). Комунікацію з окупантами дистанційно підтримувала через "зв’язкового" з лівобережжя Херсонщини", — повідомили в СБУ.

Цю інформацію російські спецслужби враховували для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту.

Під час обшуків за адресами проживання підозрюваних правоохоронці вилучили російські прапори, шеврони росгвардії, георгіївські стрічки та іншу кремлівську символіку.

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Усім чотирьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, 2 квітня служба безпеки України затримала російську агентку, яка шпигувала за бойовими літаками Збройних сил України поблизу Кривого Рогу, відстежувала напрямки польотів бойової авіації ЗСУ та передавали усю необхідну інформацію кураторам з російських спецслужб.

1 квітня у Києві Служба безпеки України затримала власника декількох підприємств у Бердянську з виробництва будматеріалів. Після окупації міста чоловік почав співпрацювати з російськими військами та постачати їм усе необхідне для виготовлення протитанкових залізобетонних конструкцій. У його помешканні виявили документи та інші речові докази злочинної співпраці з окупаційними військами.