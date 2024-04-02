"Ось такий добрий день": ЗСУ вдарили по росіянах французькою авіабомбою AASM-250 (відео)

AASM Hammer – це керована авіаційна бомба класу "повітря-земля", яка випускається у двох модифікаціях. Україна отримала її в пакеті допомоги після нового року.

На Донеччині Сили оборони України використали проти росіян високоточну керовану французьку авіабомбу AASM-250. Її в пакеті військової допомоги передала Україні Франція. Про це розповіли в російському телеграм-каналі "Архангел спецназа".

"Ось такий ось "добрий" день у Тоненькому. Всі живі, здорові, завдяки "влучності" ворога", — написали окупанти.

На відео видно, з якою шаленою швидкістю мчить французька авіабомба і влучає в одну з будівель.

Народний депутат і член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін повідомив, що високоточна французька керована авіабомба AASM-250 прилетіла по позиції росіян в районі колишнього дачного селища.

Французька авіабомба AASM Hammer на Rafale

Бомби A2SM (AASM Hammer) виготовляє французька промислово-технологічна група Safran. Компанія займається розробкою та виробництвом авіадвигунів, вертольотів, ракет та іншого авіаційного обладнання. Для бомб AASM Hammer розроблено систему Hasas (Hammer Stand Alone System), яка дозволяє інтегрувати їх на багато моделей військових літаків. Серійне виробництво бомб AASM почалося на початку 2000-х, а перші постачання – 2007 року.

AASM Hammer – це керована авіаційна бомба класу "повітря-земля", яка випускається у двох модифікаціях:

на основі бомби Mk 82 – вага 250 кг;

на основі бомб BLU 109 чи Mk 8 – вага 1 т.

AASM Hammer – це високоточний гібрид зі збільшеною дальністю та точністю. Основні технічні характеристики бомби:

комплект наведення в носовій частині у трьох варіантах – супутникова, тепловізійна або напівактивна лазерна система самонаведення;

комплект розширення дальності дії у хвостовій частині – містить ракетний прискорювач та збільшені стабілізатори;

дальність польоту (для версії 1 т) – до 70 км при висотному скиданні, і від 20 при скиданні з малої висоти;

дальність польоту (для версії 250 кг) – 50-60 км при скиданні з великої висоти, до 15 км при скиданні з малої висоти.

Раніше повідомлялося, що нові керовані боєприпаси УМПБ Д-30 СН, якими російські окупанти 27 березня вдарили по Шевченківському району Харкова, можуть долітати до будь-якого району міста.

Також відомо, що літак РФ скинув ще одну авіабомбу ФАБ-500 на Бєлгородську область. За останній тиждень відомо вже щодо дев’яти ФАБів, що впали в регіоні.